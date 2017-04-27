Депутаты обсудили ущерб сельскому хозяйству // — Мы не хотим, чтобы анализ проходил по скайпу

Председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству Раду Мудряк упрекнул представителей Минсельхоза за то, что они, по его словам, не выполняют свои служебные обязанности и не следят за ситуацией, которая сложилась после снегопада на прошлой неделе. Мудряк жестко раскритиковал то, каким образом ведомство представил информацию об ущербе, нанесенном сельскому хозяйству, отметив, что представителям ведомства следовало бы посетить сельхозугодия и провести конкретный анализ, а не «наблюдать за культурами по скайпу».

Замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности Ион Паря представил отчет о сельскохозяйственных культурах, пострадавших от снегопада и рассказал о ситуации в регионах. Выступление чиновника вызвало недовольство членом комиссии, которые отметили, что представленные Парей данные субъективны и не соответствуют реальности.

Независимый депутат Ион Балан предложил представителям Минсельхоза съездить в районы и проанализировать состояние фермерских хозяйств. С этим же призывом он обратился к представителям СМИ.

«Комиссиям, сформированным в рамках министерства, следовало бы съездить в районы, потому что спрашивать по телефону о том, какая ситуация — это одно, а оказаться на месте и ознакомиться с реальным положением дел — это другое. Я ездил и видел, какая ситуация. Она совершенно не соответствует информации, представленной работниками министерства. Нужно было поехать вчера, позавчера, потому что в первые два дня нельзя было однозначно оценить последствия. Но как только появилось солнце, цветы на деревьях начали чернеть и опадать», — отметил независимый депутат Ион Балан.

Председатель комиссии Раду Мудряк отметил важность точных данных и напомнил о схожей ситуации весной 2016 года, «когда министерство утверждало, что замерзли 5 тысяч гектаров с яблонями, а данные из районов были совершенно другие». Больше всего Мудряка возмутили слова Пари о том, что «ситуация под контролем».

«Я понимаю, что у вас есть скайп и вы можете увидеть цветы сливы, чтобы проанализировать ситуацию, но нам нужно реальное состояние дел. Ноги в руки и в сады или на поле, не нужно давать нам информацию, полученную в офисе. Её я могу узнать и по телевизору. Вы знаете, какая ситуация с орехами? Все цветы опали, как вы можете говорить, что ситуация в порядке? Что это за отчет? Мы не на первом курсе факультета и не во время избирательной кампании, чтобы давать нам обещания, что все хорошо. Давайте будем демонстрировать профессиональный подход», — сказал Мудряк.

Члены комиссии отметили, что необходимы настоящие данные, чтобы знать, где может вмешаться государство, чтобы помочь фермерам и какие меры следует предпринять, чтобы избежать больших потерь.