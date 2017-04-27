Высказывания известного политического аналитика

Известный политический аналитик Ион Тэбырцэ считает, что прямой связи между задержаниями высокопоставленных чиновников примэрии, в том числе и вице-примара Нистора Грозаву, и политическим фактором нет, но вместе с тем он отмечает, что «в Республике Молдова правосудие является выборочным, и как правило, в таких событиях есть не только правовая составляющая».

Корреспонденту портала ТРИБУНА Ион Тэбырцэ заявил, что «компетентные органы, которые произвели задержание, о политической подоплеке распространяться не станут».

«Все прекрасно знают, что в примэрии происходят беззакония. Появлялась информация о многочисленных актах коррупции, много обсуждался этот проект с платными парковками, тем более, что речь о нем зашла еще в 2015 году. Но, вместе со всем этим, зная, что у нас часто против политических конкурентов и против оппонентов применяется так называемый принцип избирательного правосудия, конечно же, мы не можем исключать, что эти задержания имеют более обширную подоплеку. Как правило, если происходят такого рода действия, то нельзя сказать, что они носят чисто юридический характер», — пояснил Тэбырцэ.

По словам аналитика, «когда задерживают высокопоставленного чиновника, все непременно находят в этом политический подтекст».

«Я не берусь утверждать, что это связано именно с изменением избирательной системы. Быть может, поэтапно готовят почву для отстранения либералов от власти, и против них начали медийную кампанию, а может, есть тайные договоренности, согласно которым готовят почву для того, чтобы на следующих выборах эту должность получила другая партия.

Например, очень многие говорят о том, что следующей кандидатурой на пост градоначальника является представитель социалистов Ион Чебан», — отметил в завершение аналитик.

Ион Тэбырцэ добавил, что «он уверен, что есть тонкие политические нюансы», но точно сказать, с чем они связаны, он не может. «Посмотрим, как будут разворачиваться события, и тогда, конечно же, поймем, какова политическая подоплека всех этих арестов, или как минимум, к чему они приведут».

Андриана Кептине