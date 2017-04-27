Кишинев на пороге нового бедствия?

В этот раз речь не о природном, а о политическом и законодательном катаклизме, в основе которого стоят давние и не очень события, связанные с задержанием вице-примара Нистора Грозаву.

Сегодня муниципий Кишинев, в администрации которого должно быть три или четыре заместителя генпримара, нет ни одного. Влад Котец был вынужден покинуть свою должность в связи с проблемами с правосудием, а Нистор Грозаву задержан офицерами НЦБК, и очевидно, что он не сможет исполнять свои служебные обязанности. Третий и четвертый заместители генпримара так и не были назначены из-за разногласий между представителями политических партий, что входят в состав столичной публичной администрации.

Если допустить, что в какой-то момент примар Кишинева Дорин Киртоакэ не сможет исполнять свои обязанности (по состоянию здоровья, из-за досрочного прекращения мандата, временного отстранения от должности или невозможности исполнять полномочия примара, что, кстати, все чаще обсуждается в обществе) столица попросту останется обезглавленной.

В таком случае даже возможные досрочные выборы столичного примара не станут решением проблемы, потому что в это время некому будет обеспечить временное исполнение его обязанностей до момента избрания нового градоначальника, а это неминуемо приведет к хаосу, последствия которого сложно вообразить. Тем более, что сейчас город еще не оправился после стихийного бедствия, обрушившегося на столицу на прошлой неделе, городской бюджет еще не утвержден, а некоторые участки города больше похожи на огромную стройплощадку.

За последние 25 лет независимости такого положения в городе еще не было. С политической и юридической точек зрения ситуация намного сложнее чем в 1995 году. Тогда президент Республики Молдова Мирча Снегур взял на себя ответственность и назначил Серафима Урекяну столичным градоначальником напрямую президентским указом, хотя позже Конституционный суд отменил указ, но Урекяну продолжил исполнять свои обязанности, потому что вскоре должны были состояться местные выборы.

Муниципальные советники также до конца не знают, как бы они поступили, и кто бы встал у руля города, если б в определенный момент Дорин Киртоакэ не сможет исполнять свои служебные обязанности. Мои коллеги задали этот вопрос ряду советников, а их ответы оказались очень разными. Одни заявили, что во избежание нежелательных последствий примар должен назначить новых заместителей, а КМС должен за них проголосовать.

Другие заявили, что в случае необходимости КМС соберется и уполномочит временно исполняющего обязанности генпримара. Третьи заявили, что секретарь КМС сможет временно исполнять обязанности генпримара, если такая необходимость возникнет. Четвертые сослались на Закон о местном публичном управлении, положения которого насколько ясны, настолько и невразумительны.

В такой ситуации необходимо вмешательство парламента, столичной примэрии и КМС. Создавшаяся беспрецедентная ситуация должна быть преодолена, а ее возможные последствия должны быть предотвращены заранее. Конечно, ничего серьезного не произойдет, если Дорин Киртоакэ продолжит исполнять свои обязанности. Ну а если не сможет?

Думитру Спэтару