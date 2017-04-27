Вице-примар Нистор Грозаву был помещен под домашний арест

Вице-примар муниципия Кишинев Нистор Грозаву, фигурирующий в уголовном деле о платных парковках, был помещен под домашний арест на 30 суток. Судья по уголовному преследованию принял такое решение по ходатайству прокуроров, передает IPN.

Вице-примар сотрудничал со следственным органом и сделал заявления, дающие важную информацию для расследования, уточняет пресс-служба НЦБК.

До 25 мая Нистору Грозаву запрещено выходить из дома, говорить по телефону или непосредственно с фигурирующими в деле лицами. Он обязан так же поддерживать в рабочем состоянии электронные средства контроля и носить их постоянно, отвечать на контрольные сигналы. Вице-примар должен отмечаться в следственном органе в назначенное время.

Сегодня, 27 апреля, суд должен рассмотреть запросы прокуроров и в отношении остальных шести задержанных по этому делу, среди которых бывший муниципальный советник, начальник Управления транспорта и хозяйствующие субъекты, руководители паркинговых фирм. Еще четыре человека, среди которых и директор ЖДМ, проходят по делу находясь на свободе.