Министр финансов: Ни один лей из украденного миллиарда не был возвращен

Министр финансов Октавиан Армашу заявил, что на данный момент ни один лей из украденного миллиарда не был возвращен. А "Панно украденного миллиарда" демонстрирует деньги, полученные в результате продажи активов закрытых банков.

Министр финансов подтвердил, что "Панно украденного миллиарда" демонстрирует не возвращенные деньги, а доходы, полученные от продажи имущества обанкротившихся банков. Такое заявление министр финансов Октавиан Армашу сделал, отвечая на вопрос от UNIMEDIA.

"Панно миллиарда показывает деньги, полученные на данный момент в счет возмещения срочного кредита. Из денег, которые были выведены из банков, не возвращено ничего, так как Kroll все еще работает, и когда будут первые результаты, тогда появятся соответствующие данные. Пока что, показываем то, что получили на сегодня. Такова ситуация, она показывает объективную обстановку на данный момент" - говорит министр.