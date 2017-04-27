Почему Петр Лучинский стал русофобом

Василиса ФРУНЗЕ

22 марта в интервью литовскому информагентству DELFI бывший президент Молдовы Петр Лучинский посетовал на то, что молдаване продолжают смотреть в сторону России. Принимая участие в проходившем в Каунасе 2-м Балтийско-Черноморском форуме, Петр Кириллович рабски подчеркивал свою приверженность европейским ценностям и дошел до самого дна: пожаловался на то, что Молдова была оккупирована. Это говорит человек, взлетевший некогда от инструктора и секретаря ЦК ЛКСМ М до члена Политбюро ЦК КПСС. Будучи вторым секретарем ЦК Компартии Таджикистана, Лучинский, если следовать его логике, и сам был носителем оккупационной политики в этой республике.

«Они… не вспоминают о депортациях и репрессиях»

Наш экс-президент, рассказывая о том, как отстала Молдова на европейском пути, говорит как пришелец с Марса. Якобы в нашей стране против европейской интеграции выступают только патриархальные сельские жители: «Они вспоминают времена СССР как хорошие, при этом не вспоминая о депортациях и репрессиях». И второе, что, по мнению Лучинского, тормозит прогресс: 60-70 процентов молдаван уехало работать на Запад и около 30 процентов - в Россию. Он вроде бы и не знает, что подавляющая часть молдаван – как раз на заработках в России. Зачем приглашать на экономические форумы лгунов?

О коррупции в Молдове Петр Кириллович тоже говорит как человек со стороны, хотя его имя связывают с историей о пропавшим миллиарде долларов. Лучинский-старший упоминается в отчете компании «Kroll», расследовавшей нарушения в банковской системе: он приобрел акции «Unibank», будучи вовлечен в аферу с займами у Илана Шора.

«Мы были оккупированы…»

Вот другие цитаты из интервью, которые вызывают сомнения в адекватности экс-президента.

«В 1940 году вы, как и мы, были оккупированы…».

«Война в Украине… отразилась на нынешней Молдове, я бы сказал, положительно (!!! – Ред.), потому что и Украина, и мы ориентированы на ЕС. Поэтому серьезных проблем нет. Поле одно. А момент войны на востоке Украины - мы ее поддерживаем (!!! – Ред.)…».

«Фактор России очень сильный. Он имеет большие исторические корни, и до последнего времени остались люди, которые придерживаются ориентации на Россию. Они говорят: у нас там рынок, нас там понимают… Другое дело, что Россия ставит условия. И это будет продолжаться, пока экономика не восстановится… Выгоднее интегрироваться в ЕС. Там есть ценности. Если взять нашего человека, чем он пользуется, к чему обращается, то доминируют в абсолютном большинстве европейские ценности. Начиная от работы до культуры, юстиции и экономики».

«Пока есть в России такое мышление, как "вы с нами или не с нами", будет сложно. ЕС так вопрос не ставит».

Интересно, почему это Лучинский считает, что Россия ставит нам условия, а Запад не ставит? Разве Молдову не прессуют, выкручивая руки, именно западные «партнеры»? Кто требует от нашего государства сокращения социальных услуг, кто пробил новую формулу расчета пенсий, повышение трудового стажа и планки пенсионного возраста? Кто заставляет нас на пути евроинтеграции выбрасывать за борт «мешки с песком» - школы и больницы? Кто требует от страны «энергетической независимости», проталкивая аферу с добычей сланцевого газа на юге страны, одобряя строительство Украиной ГЭС на Днестре (что оставит нас без воды), поощряя безумный проект возведения в Молдове атомной электростанции?

Запад нацелился своей лопатой на наш корень, он готов истребить и народ, и ту природную среду, в которой он живет. Что, Лучинский об этом не знает? И он не в курсе того, что Литва в результате евроинтеграции обезлюдела: с карты маленькой страны то и дело исчезают населенные пункты, и скоро здесь останется два с половиной города (это сказал зампред центробанка Раймондас Куодис)? Литва прошла точку невозврата на пути депопуляции. Туда же идет и Молдова. Между тем в Молдавской ССР была зарегистрирована максимальная численность населения за всю историю этого края. Разве люди не множатся там и тогда, где и когда им комфортно жить?

«У нас нет ничего общего с русским народом»

В 2013 году в эфире телеканала № 4 Лучинский сказал буквально следующее: «В российской политике есть аспекты большевизма. Россия стала преемником Советского Союза, но не во всем. В экономическом плане… Мы потихоньку должны становиться жестче, так как нас обманули. Это влиятельная страна с особым менталитетом. Но у нас нет ничего общего с русским народом. Нужно объяснить России, что мы не против нее. Но все же, если хочешь мира, готовься к войне».

Кто же мог обмануть Петра Лучинского - сначала всесильного комсомольского и партийного работника, затем не менее всесильного и пророссийски настроенного президента Молдовы?

От бизнеса в России - к русофобии

Москва и москвичи были нужна Петру Кирилловичу лишь постольку поскольку это было ему выгодно.

Когда почва стала уходить из-под ног члена Политбюро – он наложил лапу на комплекс зданий представительства МССР в Москве по проспекту Мира и зданий в районе Кузнецкого Моста. Потом нацелился на молдавские государственные винзаводы на территории России. На базе одного из них создал компанию «Гарлинг групп» по розливу виноматериалов и сеть «Ароматный мир». Именно Лучинский поспособствовал тому, что молдавское вино получило в России репутацию скверной бурды.

Однако винный бизнес экс-президента терпит крах, а отношения с элитой Москвы портятся по вине старшего сына Сергея, которого обвиняли в неподобающем поведении. И Лучинский выводит капиталы из России, а «лицом семьи» делает сына Кирилла - главу медиа-холдинга «ТВ7», «ТНТ-Браво», «Муз ТВ» - компании, паразитирующей на российском медиа-продукте. Сергей Лучинский в это время занимается бизнесом в Румынии. В итоге против него возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупции.

Еще летом 2015 года дело было направлено в суд. Сергей находится под судебным преследованием и не имеет права покидать Бухарест. Румынская прокуратура требует его ареста. Подозреваемый просил разрешения уехать в Кишинев, чтобы сделать операцию на сердце, поскольку у него якобы нет 20 тысяч румынских лей на ее проведение в Бухаресте. Адвокаты Сергея говорят, что подзащитному не хватает на жизнь и что живет он бесплатно в квартире друга. Но Фемида не реагирует на эти жалобы.

Кровь Павлика Морозова: Сергей Лучинский донес на своего отца

В чем же обвиняется сын экс-президента Молдовы?

Румынские СМИ пишут, что бедность заставила его заняться рэкетом в стиле 90-х. Совместно с зятем Траяна Бэсеску Раду Прикопом Сергей Лучинский прессовал бизнесмена Александра Хорпоса: обещал ему, что за 4 миллиона евро Петр Лучинский свяжется с прокурором Ремусом Журжем, который вел дело Хорпоса, и договорится с ним о прекращении уголовного преследования. Доказано, что Журж за взятку обещал Сергею Лучинскому поддержку. В процесс передачи денег были вовлечены высокопоставленные правоохранители, некоторые были задержаны с поличным.

Ресурс Agerpres сообщил невероятную вещь: Сергей Лучинский сдал следствию своего отца, сказав, что всю комбинацию провернул именно он, экс-президент Молдовы. Неужто у отпрысков бывшего партийного секретаря в жилах течет кровь пионера Павлика Морозова?

Как видим, Петр Кириллович изрядно запутался в криминальных делах. И помочь ему может только испытанное средство всех молдавских коррупционеров: публично демонстрировать свои антироссийские настроения и рабски молиться на евроинтеграцию. Отсюда и разговоры об «оккупации» и «депортациях».

Он клянется Европе, что больше меняться не станет, но можем ли мы поверить этому?

Какой смысл давать моральную оценку Петру Кириловичу Лучинскому, когда на нем клейма негде ставить?

Тем более, что он очень давно сам нарисовал свой портрет в книге «Молдова и молдаване», на страницах которой назвал своих соотечественников хамелеонами, что называется, «din talpă».

Вот что пишет наш многоликий непотопляемый экс-член Политбюро и экс-президент.

«Не случайно Дмитрий Кантемир в своей «Иероглифической истории» называл хамелеонство «ядовитым змеем, исчадием зол и верхом коварства, сетью дьявола и паутиной ада». Знаменитый хамелеон, созданный Кантемиром, в подлости превосходит во много раз шекспировского Яго. К сожалению, данный феномен живуч. Еще в 1857 году Константин Негруци описал его в своей новелле «С другими также случалось такое». Вот примечательный портрет постельника Зимболича: «Итак, до сих пор он пять раз поменял платье. Сначала, в 1812 году, побрил голову и оделся по-европейски. Затем, во время правления господаря Калимаха, вновь надел длинный халат. После 1821 года, став изгнанником, вновь надел фрак и сбрил даже усы. Вернувшись на родину, опять надел халат. Затем, в 1828 году, приобрел снова фрак, оставил бороду и даже пышные бакенбарды, нацепил на нос очки. Клянется, что больше меняться не станет, но можем ли мы поверить этому?».

Какой меткий автопортрет! В 90-х годах начальник Фрунзенского РОВД Давид Попов в интервью газете «Вечерний Кишинев» рассказал, что в советские времена каждый день лично клал на стол Лучинского список людей, оставлявших цветы на постаменте памятника Штефана чел Маре. А сегодня Петр Кириллович, сбросив свою красную кожу и натянув звездно-голубую, жалуется на «репрессии» и «депортации». Кстати, в его биографии уже написано, что родился он в королевской Румынии…

Искусство мигрировать в «пастушеском пространстве»

И последняя цитата из книги «Молдова и молдаване».

«… Хамелеонство давно практикуется в наших краях. Мы меняем свои мнения и отношения в зависимости от политической повестки дня, придерживаясь при сем странного убеждения, будто постоянны во всем. …По правде говоря, все народы в разные времена испытывали этот порок в большей или меньшей мере. Тем не менее, нельзя не заметить, что в нашем пастушеском пространстве он был воспринят с пафосом и превращен в искусство, если не в профессию… Верхом бесстыдства является то, что мигрирующий политик никогда не считает себя виноватым. Дескать, подружиться с дьяволом его заставили другие либо условия, созданные «оккупантами». Вечная привычка сваливать вину исключительно на внешние факторы… Беда в том, что, жалуясь на несправедливости прошлого, мы ничего не улучшаем в сегодняшнем дне».

Говорят, впрочем, что книгу эту написал по заказу Лучинского один известный журналист. Тогда это просто пародия на заказчика.