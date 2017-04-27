Главная Министр Юрие Киринчук был задержан на 72 часа Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрие Киринчук был задержан на 72 часа. Он был сопровожден в Антикоррупционную прокуратуру, где допрашивается в рамках дела о коррупции. В рамках того же уголовного дела задержан исполняющий обязанности генерального директора Государственной администрации дорог Вячеслав Телеман и два экономических агента – директор ООО Noucost и администратор ООО Global Trans Construct.



/13.01/ Обыски в кабинете министра транспорта



НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят обыски в кабинете министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука. Он фигурирует в уголовном деле о коррупции. Ранее прокуроры провели обыски по месту жительства министра и в его автомобиле.



/11.47/ Директор Государственной администрации дорог был задержан



Исполняющий обязанности генерального директора Государственной администрации дорог Вячеслав Телеман задержан и доставлен в НЦБК.



/11.23/ Обыски в кабинете главы Государственной администрации автомобильных дорог



Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией проводят обыски в кабинете главы Государственной администрации автомобильных дорог. Обыски проводятся и по нескольким адресам, где проживают чиновники из Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, а также представители ряда компаний. Информацию подтвердила для IPN пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински.



Обыски проводятся в рамках уголовного дела о коррупции, затронувшей и проекты, финансируемые из европейских фондов.

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