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Министр Юрие Киринчук был задержан на 72 часа
27.04.2017

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрие Киринчук был задержан на 72 часа. Он был сопровожден в Антикоррупционную прокуратуру, где допрашивается в рамках дела о коррупции. В рамках того же уголовного дела задержан исполняющий обязанности генерального директора Государственной администрации дорог Вячеслав Телеман и два экономических агента – директор ООО Noucost и администратор ООО Global Trans Construct.

/13.01/ Обыски в кабинете министра транспорта

НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят обыски в кабинете министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука. Он фигурирует в уголовном деле о коррупции. Ранее прокуроры провели обыски по месту жительства министра и в его автомобиле.

/11.47/ Директор Государственной администрации дорог был задержан

Исполняющий обязанности генерального директора Государственной администрации дорог Вячеслав Телеман задержан и доставлен в НЦБК.

/11.23/ Обыски в кабинете главы Государственной администрации автомобильных дорог

Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией проводят обыски в кабинете главы Государственной администрации автомобильных дорог. Обыски проводятся и по нескольким адресам, где проживают чиновники из Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, а также представители ряда компаний. Информацию подтвердила для IPN пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински.

Обыски проводятся в рамках уголовного дела о коррупции, затронувшей и проекты, финансируемые из европейских фондов.


 
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