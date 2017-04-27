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Политика
Молдова отмечает сегодня День государственного флага
27.04.2017

В Молдове сегодня – праздник. В стране отмечается официально День государственного флага.

Это триколор с гербом. В свое время для создания государственного герба был организован открытый конкурс, в котором имели возможность участвовать пресса, ученые, а также гражданское общество.

Дискуссии о том, как должен выглядеть будущий герб, были противоречивыми: историки и более ста художников включились в работу по реализации этого проекта.

В финальный этап вышли два проекта — художника Андрея Мудри с изображением головы тура и проект Георгия Врабие. Врабие добавил в проект по разработке государственного герба помимо головы тура и орла, таким образом, изменив символику герба. В конечном итоге именно герб Георгия Врабие победил. Он был утвержден 3 ноября 1990 года, и с тех пор его изображали на государственном флаге, который был свою очередь утвержден 27 апреля 1990 года и до ноября не имел герба. 

 
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