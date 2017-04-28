Плахотрон-2, или Как Плахотнюк сам на себя покушение организовал

Олег ВОЛКОВ

Поскольку молдавские СМИ неоднократно высмеивали версию о покушении на лидера Демпартии, координатора правящей коалиции Влада Плахотнюка, прокуратура решила ее подретушировать. «Обновленный» вариант сказки презентовал 27 апреля заместитель начальника прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым случаям Виталие Бусуйок. Заявлено, что заказчиком убийства является предприниматель Григорий Карамалак. На пресс-конференции прокурор рассказал, что кое-кто из числа восьми арестованных 7 апреля дает показания, и даже продемонстрировал оружие, из которого якобы хотели убить Плахотнюка.

Бусуйок озвучил новую сумму гонорара за устранение Плахотнюка: не 200 тысяч долларов, как это было заявлено им же изначально, а целый миллион. Цифру якобы назвали арестованные. То есть она выросла в пять раз, после того, как СМИ посмеялись над версией о том, что 17 исполнителей получили 200 тысяч долларов, указывает информагентство «Омега».

«Существовало два плана нападения на офис Плахотнюка - здание Global Business Centеr, - поведал сказочник Бусуйок. – По первому плану участники покушения должны были ворваться в здание, открыть стрельбу, забросать гранатами охрану и прорваться на этаж, где находился объект, чтобы покончить с ним. Предполагалось применить гранатометы РПГ-26. Второй план предполагал применение огнемета "Шмель" российского производства – это снаряд-ракета, начинённая огненной смесью. Подобным оружием в Донецке в феврале был убит один из полевых командиров сепаратистов - Гиви».

Интересно, что задержанный на видео называет другое имя - «Моторола»… Его лица не видно, он нервно перекладывает из одной руки в другую пустой стакан и путается. Следователю приходится подсказывать «киллеру», окна каких этажей он собирался забросать гранатами.

По словам начальника инспектората уголовных расследований МВД Иона Якимова, всего к покушению готовилось несколько стволов тяжелого и легкого оружия: «У участников группы, арестованных в РМ, мы нашли четыре гранатомета РПГ-28, два из которых привезены с Украины. По данным украинских коллег, на их территории у группы арестованных по делу Плахотнюка, обнаружены десятки толовых шашек, винтовка с оптическим прицелом, три пистолета, множество боеприпасов, маски».

Прокуратура так и не объяснила, зачем «ликвидаторам» были нужны пистолеты с глушителями, если планировалось расстрелять офис Плахотнюка из гранатометов!

И таких нелепостей много.

На записи допроса арестованный рассказывает, как получал указания от посредника: «Мы знали, кто цель. Знали, где он находится. Причиной покушения стало множество уголовных дел, возбужденных против Карамалака с санкции властей. Уже спустя некоторое время нас предупредили, что заказчик - Григорий Карамалак - нервничает. Нам говорили: "Делайте дело, если взяли деньги"».

Но какой смысл посреднику называть исполнителю имя заказчика? Это и непрофессионально, и просто глупо.

У большинства задержанных уже есть судимости – хорошая возможность манипулировать, заставить взять что-то на себя. Но и тут осечка: не все согласились играть роль в этом спектакле.

Киев, где также были арестованы предполагаемые «киллеры», также выдвинул версию прямо-таки космической глупости: заказное убийство Плахотнюка пыталась осуществить Федеральная служба безопасности России. Об этом официально сообщил 8 апреля пресс-центр государственной пограничной службы Украины: «Связи руководителей ОПГ указывают на то, что сопровождали реализацию преступления представители ФСБ РФ. После завершения задуманного убийцы должны были вернуться в Украину. Таким образом, замысел злоумышленников заключался в том, чтобы дискредитировать правоохранительную систему нашей страны и ухудшить украинско-молдавские межгосударственные отношения».

В пресс-службе отметили, что президент Петр Порошенко лично руководил ходом операции по задержанию участников банды на всех ключевых этапах!

Кстати, Киев озвучил ту же сумму заказа - 200 тысяч долларов: «За убийство лидера Демократической партии Молдовы злоумышленникам обещали 200 тысяч долларов из которых 100 тысяч они заблаговременно получили как аванс. В ходе предварительных следственных действий было установлено, что в состав ОПГ входили более 10 человек, которые в течение 2015-2016 годов совершили ряд тяжких преступлений в г.Киеве и Киевской области, среди которых убийство, похищение человека и разбой. Наблюдение за действиями исполнителей заказного убийства велись в режиме повышенной секретности».

Что объединяет авторов этих двух версий, кроме титанического усилия мысли? Официальные учреждения прямо называют имена якобы виновных до суда, хотя только суд имеет право устанавливать степень вины. Такое у нас правосудие.

Оппозиция иронически отнеслась к версии о покушении на Плахотнюка, назвав ее попыткой отвлечь внимание общественности от преступлений олигархического режима. Независимые юристы тоже настроены скептически. Сценарий «покушения на убийство Плахотнюка» преследует цель виктимизации одиозного бизнесмена и расправы с оппозицией, заявил адвокат Эдуард Руденко: «Это так называемое покушение на убийство было сфабриковано именно тем человеком, которого "заказали". Здесь преследуются две цели: виктимизация данного гражданина и репрессии. Под прикрытием этого уголовного дела любой человек, любой член партии или любой человек, который выступает против этой партии, может оказаться под уголовным преследованием по данному делу. Это четкий удар Плахотнюка. Фабрикацией этого дела преследуется цель расправы с оппозицией. Думаю, что сведение счетов под прикрытием этого дела может быть довольно жестким… По этому уголовному делу любой человек, выступающий против Плахотнюка, может быть привлечен к уголовной ответственности: от Карамалака до Майи Санду. Любой! Не говоря уже о Вячеславе Платоне, который находится в пенитенциаре семь месяцев».

Руденко обратил особое внимание на сообщение прокуратуры о том, что версию о том, что Плахотнюка якобы заказал некий человек, сидящий в тюрьме. «Некие лица просят союз адвокатов, к которому мы принадлежим, принять участие в деле задержанных лиц в связи с так называемой попыткой покушения на Плахотнюка, - сказал он. - Один из адвокатов провел встречу с тремя подозреваемыми; они просили его, чтобы команда, которая представляет Вячеслава Платона, участвовала в деле так называемой попытки убийства Влада Плахотнюка. Намекнули: "Ваше участие было бы более желанным в связи со следующим фактом: если вы будете контролировать и дело о попытке убийства, то сможете узнать, какой информацией владеют арестованные лица, которые начинают заявлять, по их словам, что Вячеслав Платон замешан или является заказчиком этого убийства».

Прокурор Виталий Бурлаку, который ведет расследование по этому делу, не опроверг версию об участии Платона в липовом «заказном убийстве». Вот для чего были нужны сообщения прокуратуры о якобы найденном в камере телефоне!

Вся история с так называемым «заказным убийством Плахотнюка» шита белыми нитками, общество открыто обвиняет лидера ДПМ в инсценировке собственного покушения. Выдвигалась даже версия о психическом расстройстве «потерпевшего». Кстати, прокуратура так и не сообщила, был ли он допрошен.