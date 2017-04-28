Либеральная партия: начало конца

Олег ВОЛКОВ

Вчера арестован Киринчук - глава самого прибыльного министерства ЛП, сегодня могут снять Фусу, а завтра посадить Киртоакэ

В четверг НЦБК начал обыски в домах чиновников министерства транспорта и дорожной инфраструктуры и некоторых экономических агентов по делу о коррупции, в том числе касающемуся использования средств из европейских фондов. Прошли обыски, в том числе в кабинете, дома и в автомобиле министра-либерала Юрие Киринчука. Затем его арестовали. Журналистам министр заявил при задержании, что якобы обвиняется «в краже глины» и что на самом деле его арест связан с необходимостью продвижения в парламенте инициативы Плахотнюка об одномандатной системе.

Препровожден в НЦБК также исполняющий обязанности генерального директора государственной администрации дорог Вячеслав Телеман. До этого НЦБК задержал семерых человек по делу о коррупции при подписании контракта на отбор компании, которая намеревалась заняться строительством в Кишиневе платных парковок. Этот чисто либеральный проект пробивал генеральный примар Дорин Киртоакэ. Среди задержанных - вице-примар Нистор Грозаву, начальник управления общественного транспорта и одноклассник мэра Игорь Гамрецки, бывший муниципальный советник Геннадий Иващенко, трое администраторов парковочных компаний, а также известный в предприниматель Александр Пинчевский, который еще пять лет назад входил в пятерку самых богатых людей Молдовы, после чего ряд его фирм обанкротились. Следствие подозревает Пинчевского в скрытом управлении фирмами, участвовавшими в тендере, с целью подыграть компании-победителю. Он задержан на 25 дней.

Грозаву сотрудничает со следствием и сделал важные заявления, сообщила пресс-служба НЦБК. Вице-примар помещен под домашний арест на 30 суток – решение принял судья по уголовному преследованию ходатайству прокуратуры. До 25 мая Грозаву запрещено выходить из дома, говорить по телефону или без оного с фигурирующими в деле лицами. Он обязан так же поддерживать в рабочем состоянии электронные средства контроля и носить их постоянно, отвечать на контрольные сигналы и отмечаться в следственном органе в назначенное время.

«Сядут все», - прокомментировал ситуацию глава фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан, уверенный в том, что Грозаву «готовит место для следующего». Чебан выразил надежду на то, что этим следующим будет Киртоакэ, и рассказал о таком случае: «Однажды я спросил Грозаву - а не боится ли он последствий подписания документов в примэрии. На что он мне ответил, что если рано или поздно придут за ним, то "сядут усе"».

В сообщении НЦБК отмечается, что, объявив в июне 2015 года тендер, управление общественного транспорта и путей сообщения Кишинева немотивированно завысило требования к участникам. В результате из 16 фирм, первоначально намеревавшихся участвовать в тендере, заявки подали лишь две - компания-нерезидент «EME Parkleitsystem GmbH» (с регистрацией в Австрии) и компания-резидент ООО «Sizif-L», которую исключили ввиду неполноты пакета документов.

НЦБК возбудил уголовное дело по подозрению в том, что вице-примар Грозаву подписал контракт без его утверждения МСК, чего требует закон. Установлено, что чиновники мэрии систематически встречались с Пинчевским, который скрытно управляет компанией-победителем тендера, а также другими, зарегистрированными в оффшорах.

В пятницу парламент может отправить в отставку и либерального министра Корину Фусу. О том, что инициатива фракции социалистов о выражении упрощенного вотума недоверия включена в повестку дня заседания, сообщил спикер Андриан Канду. Фусу обвиняют в нарушении Конституции: 23 марта она подписала распоряжение местным властям с требованием провести 27-31 марта акцию памяти «объединения» Бессарабии с Румынией.

Кто еще из либералов сядет? Этот вопрос сейчас наверняка задает себе лидер Либеральной партии Михай Гимпу. Могут посадить многих. Потому что мавр сделал свое дело – мавр может уйти. Но недалеко.

Не исключено, что по делу о парковках будет скомпрометирована и Партия коммунистов. Директор центра стратегического анализа и мониторинга «Альтернатива для Молдовы», политический и экономический аналитик Виктор Гурэу заявил, что проект - это результат договоренностей между руководством ЛП партии и ПКРМ. Бывший муниципальный советник от коммунистов, который с некоторых пор сотрудничает с Демпартией, рассказал в среду, 26 апреля, на пресс-конференции в IPN о том, как инициатива парковок была выдвинута Киртоакэ еще в 2014 году, в период подготовки к местным выборам 2015 года. После этого фракция ЛП стала искать голоса в других фракциях, идея обсуждалась даже на уровне Гимпу и Воронина. В результате лидер ПКРМ надавил на своих советников, заставив поддержать инициативу. По словам Гурэу, сам он отказался продвигать проект, из-за чего и не был выдвинут на пост генпримара от ПКРМ, как планировалось. Гурэу призвал НЦБК и генпрокуратуру проверить, из каких источников были профинансированы предвыборные кампании ПКРМ и ЛП на местных выборах.

Итак, идет зачистка политического поля. И этого следовало ожидать! Если мелкая рыбешка помогает охотиться крупной в надежде получить объедки – рано или поздно сама станет добычей. Демпартии и ее лидеру Владу Плахотнюку больше не нужны «коллеги по альянсу», о котором кое-кто говорил, что он якобы прочнее бетона.