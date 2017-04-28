В Кишинёве впервые пройдут соревнования по дуатлону

Премьера в молдавском спорте!

30 апреля, в воскресенье, в Кишиневе пройдет дуатлон - вид непрерывного спортивного двоеборья, сочетающего бег и велогонку

Старт будет дан на площади Великого национального собрания. Маршрут пройдет по улицам Пушкина и Михай Витязул.

Участникам предложено три вида состязаний: спринт, супер-спринт и фан. Длина дистанции - от 3 до 30 км.

Организаторами соревнований выступают Министерство молодежи и спорта и Молдавская федерация триатлона.

"Речь идет о двух традиционных школах, объединенных в одно состязание. Предстоящее событие позволит увидеть уровень физической подготовки в этих компонентах", - сказал министр молодежи и спорта Виктор Зубку.

"Дуатлон проводится на свежем воздухе. Ставим задачу популяризировать здоровый образ жизни и спортивные дисциплины, из которых он состоит. В Молдове очень хорошие спортсмены. Хотим выйти на международный уровень. Рассматриваем это как этап отбора будущих чемпионов", - отметил организатор Дорин Алексей.

Заявки на участие в дуатлоне прислали более тысячи человек. В том числе из-за рубежа.

"У нас много участников из Румынии и Украины. Для нас очень важен приезд претендентов на олимпийские медали из России, записались спортсмены с украинским гражданством, которые тренируются в России. Это для нас плюс", - добавил организатор.

Взнос для участников дуатлона - от двухсот до трехсот леев. Дети до 15 лет допускаются бесплатно.

Бюджет соревнований - 600 тысяч леев. Публика ТВ - медиа-партнер Кишиневского дуатлона.