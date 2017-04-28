Киртоакэ ищет заместителей

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ начал переговоры с несколькими фракциями в Муниципальном совете Кишинева (МСК) по вопросу выбора и назначения новых заместителей. Эта тема будет «детально» обсуждаться на следующем заседании Мунсовета.

Пресс-секретарь мэрии Вадим Брынзанюк сообщил Deschide.MD, что назначение новых вице-мэров оказался на втором плане, так как власти заняты устранением последствий снегопадов в Кишиневе.

«В том числе вчера ситуация [с назначением заместителей мэра] обсуждалась с некоторыми фракциями. Сейчас мэр напрямую координирует работу всех служб. Это исключительная ситуация, нужно устранить последствия стихийных бедствий. Скоро, на следующем заседании, будет обсуждаться ситуация с вице-мэрами», — сказал он.

Напомним, накануне вице-мэра Нистора Грозаву задержали на 72 часа по делу о коррупции. Оно связано с выбором компаний, которые должны были заниматься строительством платных парковок в Кишиневе. По делу задержаны семь человек, в том числе глава Управления транспорта Игорь Гамрецкий.

Другой заместитель Киртоакэ — Влад Котец — был задержан 25 мая 2016 года. Он также проходит по делу о коррупции.

Согласно Закону о статуте Кишинева, у столичного градоначальника должно быть четыре заместителя. Их назначает Муниципальный совет по предложению мэра. Глава Кишинева может сам назначить заместителей, если Мунсовет два заседания подряд исключает вопрос из повестки дня или не набирает нужное число голосов во время принятия решения.