Замминистра обороны «избегает» Додона. Галбура не принял участие в Дне государственного флага

Вице-министр обороны Георге Галбура находится в больнице, поэтому не смог участвовать вместе с президентом Игорем Додоном в мероприятиях, посвященных Дню государственного флага, которые прошли эти утром в оборонном ведомстве. Об этом сообщила Deschide.MD пресс-секретарь Минобороны Алла Дьякону.

«Господин вице-министр Галбура находится в военном госпитале. У него проблемы со здоровьем», — сказала Дьякону.

Напомним, отношения между главой государства и руководством Министра обороны переживают трудные времена. Ведомство «обезглавлено» с тех пор, как Игорь Додон 27 декабря 2016 года отправил Анатола Шалару в отставку по инициативе лидера Либеральной партии Михая Гимпу.

С конца декабря было отменено участие военнослужащих Нацармии в двух многонациональных учениях в Румынии. Последний раз молдавский военный контингент должен был отправиться на учения Platinum Eagle 17.2, которые начались 24 апреля и завершатся 4 мая. Источники Deschide.MD, близкие к президентуре, сообщили, что глава государства считает «нецелесообразным» участие в этих учениях.