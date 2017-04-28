Валериана Мынзата обязали выплатить компенсацию за клевету

Звездного адвоката Валериана Мынзата обязали выплатить 30 000 леев за моральный ущерб в пользу бывшего директора НАРЭ Николае Рэйляну.

Соответствующее решение принял суд Кишинева, установив, что защитник оскорбил честь и достоинство бывшего главы НАРЭ. Мынзата также обязали публично опровергнуть клеветнические заявления в адрес Рэйляну.

Бывший глава НАРЭ подал в суд на Валериана Мынзата после того, как тот в прошлом году похвастался в интервью, что являясь адвокатом Moldova-Gaz, он выиграл два дела в суде, по которым Рэйляну обязали выплатить 2 млн леев.

На самом деле Рэйляну выиграл дела против Moldova-Gaz – Верховный суд принял окончательные решения в его пользу.

Решение столичного суда подлежит обжалованию в суде высшей инстанции.

Валериан Мынзат все чаще фигурирует в публичных скандалах. В последний раз Мынзат не явился в зал заседания Апелляционной палаты Кишинева, в ходе которого было объявлено о сохранении приговора суда района Рышкань. Согласно приговору, Мынзата приговорили к 9 годам лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве в области страхования.