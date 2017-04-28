Ирина Влах: Сотрудничество с Россией ‒ это «спасительный якорь» для всей Молдовы

На фоне политической и экономической нестабильности в Молдове именно налаженные связи Гагаузии с российскими регионами помогают автономии справляться с внутренними проблемами в области экономики.

Политика налаживания более тесных связей с Россией может стать «спасительным якорем» для всей Молдовы.

Об этом заявила башкан Гагаузии Ирина Влах, выступая в рамках конференции, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова.

В мероприятии приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, посол России Фарит Мухаметшин, а также видные государственные и политические деятели республики, среди которых были экс-президент Петр Лучинский и депутат парламента Дмитрий Дьяков.

В своем докладе башкан Гагаузии подчеркнула, что в истории молдо-российских отношений «были и взлеты, и падения», но несмотря на это, «Россия остается для нас стратегическим партнером».

Ирина Влах отметила, что наметившаяся в последнее время активизация молдо-российского политического позволит существенно нарастить объемы двустороннего взаимодействия по всем направлениям.

Ирина Влах особо подчеркнула успехи в реализации межрегиональной политики - у Гагаузии развиваются отношения с десятью российскими регионами, а самыми динамичными партнерами автономии стали Санкт-Петербург, Московская области, Республика Татарстан.

«На фоне политической и экономической нестабильности в Республике Молдова, именно налаженные связи Гагаузии с российскими регионами помогают автономии во многом справляться с внутренними проблемами в области экономики и трудовой занятости», - заявила Ирина Влах.

Глава автономии считает, что налаживание межрегиональных связей с Россией может стать «спасительным якорем» для всей Молдовы.

В завершение своего выступления Ирина Влах сообщила о готовящемся к проведению в ноябре 2017 года Форуме межрегионального сотрудничества.

«Данное мероприятие будет проводиться совместно с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Форум позволит укрепить стратегическое сотрудничество с регионами-партнерами и будет нацелен на создание в Гагаузии совместных предприятий», - резюмировала башкан Гагаузии.