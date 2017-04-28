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Политика
Ирина Влах: Сотрудничество с Россией ‒ это «спасительный якорь» для всей Молдовы
28.04.2017

 На фоне политической и экономической нестабильности в Молдове именно налаженные связи Гагаузии с российскими регионами помогают автономии справляться с внутренними проблемами в области экономики.

Политика налаживания более тесных связей с Россией может стать «спасительным якорем» для всей Молдовы.

Об  этом заявила башкан Гагаузии Ирина Влах, выступая в рамках конференции,  посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между  Российской Федерацией и Республикой Молдова.

В мероприятии  приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, посол России Фарит  Мухаметшин, а также видные государственные и политические деятели  республики, среди которых были экс-президент Петр Лучинский и депутат  парламента Дмитрий Дьяков.

В своем докладе башкан Гагаузии  подчеркнула, что в истории молдо-российских отношений «были и взлеты, и  падения», но несмотря на это, «Россия остается для нас стратегическим  партнером».

Ирина Влах отметила, что наметившаяся в последнее  время активизация молдо-российского политического позволит существенно  нарастить объемы двустороннего взаимодействия по всем направлениям.

Ирина  Влах особо подчеркнула успехи в реализации межрегиональной политики - у  Гагаузии развиваются отношения с десятью российскими регионами, а  самыми динамичными партнерами автономии стали Санкт-Петербург,  Московская области, Республика Татарстан.

«На фоне политической и  экономической нестабильности в Республике Молдова, именно налаженные  связи Гагаузии с российскими регионами помогают автономии во многом  справляться с внутренними проблемами в области экономики и трудовой  занятости», - заявила Ирина Влах.

Глава автономии считает, что налаживание межрегиональных связей с Россией может стать «спасительным якорем» для всей Молдовы.

В  завершение своего выступления Ирина Влах сообщила о готовящемся к  проведению в ноябре 2017 года Форуме межрегионального сотрудничества.

«Данное  мероприятие будет проводиться совместно с Советом Федерации  Федерального Собрания Российской Федерации. Форум позволит укрепить  стратегическое сотрудничество с регионами-партнерами и будет нацелен на  создание в Гагаузии совместных предприятий», - резюмировала башкан  Гагаузии.


 
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