Около миллиона молдаван выехало в Евросоюз без визы

С 28 апреля 2014 года Республика Молдова получила безвизовый режим со странами Евросоюза. Владельцы биометрических паспортов могут совершать краткосрочные поездки в страны Шенгенского пространства.

Таким образом, за три года 982 764 гражданина Молдовы, владельцы биометрических паспортов, были зарегистрированы для выезда из страны через пункты пересечения границы с Румынией и в международном кишиневском аэропорту. Из общего количества выехавших вернулись в страну 849 591 гражданин, что составляет 86,4%.

Больше всего молдаван проехало через границу на пункте пересечения Леушены-Албица, пограничные полицейские зарегистрировали 383 763 человека. За ними следует международный аэропорт Кишинева, откуда в страны ЕС уехало 176 419 владельцев биометрических паспортов, а еще 175 050 молдаван выехало в страны ЕС через пункт пересечения Кагул-Оанчеа. Через другие пункты пересечения границы выехало следующее количество граждан Молдовы с биометрическими паспортами:

Пункт пересечения границы Скулень-Скулень147 262

Пункт пересечения границы Костешть-Стынка - 42 550

Пункт пересечения границы Джурджулешь-Галац - 39 784

Пункт пересечения границы Унгены-Яссы - 9 916

Пункт пересечения границы Липканы-Рэдэуты Прут - 8 020

В период 28 апреля 2014 - 25 апреля 2017 общий поток граждан Молдовы, пересекших границу с Румынией или вылетевших самолетом из Кишинева в оба направления (въезд в ЕС и выезд) составил 13 774 498 проезжающих, из которых 5 305 871 обладатели биометрических паспортов.

Согласно статистическим данным, граждане Молдовы мужского пола пересекли границу больше, чем 1 529 475 раз, а гражданки - 1 177 115 раз. Молодые люди в возрасте 26-35 лет среди наиболее часто уезжающих в Евросоюз граждан, их общее число составило 752 902 человека. Большое количество зарегистрировано и граждан Молдовы в возрасте 46+ лет (586 470), а в возрасте 18-25 лет (520 019).

Согласно официальным данным Европейского агентства Оперативного сотрудничества по внешним границам стран-членов Евросоюзе Fronteх, с момента либерализации визового режима с ЕС не был разрешен въезд в страны-члены ЕС 9 тыс граждан Молдовы, что составляет около1% от общего числа выехавших. Главной причиной запрета на выезд было отсутствие достаточных финансовых средств при въезде и нарушение сроков пребывания в странах-членах ЕС.

Пограничная полиция в сотрудничестве с другими органами власти и в дальнейшем обеспечивает, в пределах своей компетенции, информирование граждан Молдовы о правилах въезда в ЕС. Так, оснащение современными техникой и оборудованием, а также подготовка специалистов в этой области демонстрирует, что пограничные органы являются гарантом внешней безопасности Евросоюза и выполнения обязательств, взятых нашей страной в контексте либерализации визового режима с Европейским союзом