Коротко и ясно: сколько человек должно проголосовать против мэра, чтобы его сняли

27 апреля апелляционная палата зарегистрировала инициативную группу по сбору подписей для проведения референдума по отставке мэра Дорина Киртоакэ.

За проведение референдума должны подписаться как минимум 10% граждан, проживающих на территории столицы. После того как подписи будут собраны и их проверят, в течение 15 дней уполномоченный орган вынесет решение — проводить референдум или отказать.

Согласно Кодексу о выборах, чтобы отозвать мэра, за это решение на референдуме должны проголосовать столько же или больше граждан, чем число проголосовавших за этого же мэра на выборах. Причем доля этих голосов должна составлять не менее 50% от всех проголосовавших.

То есть, если Дорин Киртоакэ на местных выборах 2015 года во втором туре получил 163 570 голосов. Чтобы отозвать мэра с должности, нужны голоса тех же 163 570 избирателей — если в референдуме примет участие не более 327 140 граждан. А если, например, в референдуме примет участие 400 тыс. граждан, и 180 тыс. из них проголосуют за отзыв мэра Киртоакэ, то он останется в своем кресле.

Дорин Киртоакэ занимает пост примара Кишинева уже третий срок подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.