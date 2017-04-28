В список инвестпроектов национального значения включено 12 иностранных компаний

В Молдове 12 компаний с иностранным капиталом включены в список инвестиционных проектов, имеющих национальное значение. Такое решение принял Совет по продвижению инвестиционных проектов.

По сообщению Организации по привлечению инвестиций и продвижению молдавского экспорта (MIEPO), в частности, в соответствующий список были включены компании: Draexlmaier Automotive (мун. Бельцы), Gebauer&Griller (мун. Бельцы), La Trivineta Cavi Development (г. Страшены), Sumitomo Electric Bordnenetze Gmbh (г. Оргеев), Fujikura Automotive (мун. Кишинев), Lear Corporation (г. Унгены), Euro Yarns (г. Унгены), Tera-Impex (г. Вулканешты), Ispan-Lux (г. Тараклия), Danube Logistic (Джурджулешты), T.B.Fruit SRL (г. Единцы), Coroplast (г. Каушаны).

Данные компании реализуют инвестиционные проекты, создают новые производства и расширяют мощности существующих предприятий.

В заседании Совета по продвижению инвестиционных проектов приняли участие представители Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерства регионального развития и строительства, Министерства информационных технологий и связи, Агентства по земельным отношениям и кадастру, Министерства внутренних дел, Таможенной службы, Бюро по миграции, MIEPO. Заседание прошло под председательством вице-премьер, министр экономики Октавиана Калмыка.

Критерии, положенные в основу отбора инвестиционных проектов национального значения, предусматривали: выполнение стратегических задач, приоритетных для национальной экономики, объем инвестиций не менее одного миллиона долларов, создание значительного числа рабочих мест, разработка новых проектов для Молдовы, использование инновационных технологий и оборудования для производства товаров/услуг для экспорта.