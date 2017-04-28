Петр Лучинский - «Комсомолке»: А что было в 1940-м, как не оккупация Бессарабии Советским Союзом?!

Второй президент Молдовы, бывший первый секретарь ЦК Компартии Молдавии, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Петр Лучинский, находясь в Литве, дал интервью новостному порталу DELFI, в котором сказал, что «В 1940 году вы, как и мы, были оккупированы, только Литва была государством, мы же были как часть Румынии и в прошлом часть Российской империи».

- Вы действительно говорили в нашумевшем вашем интервью об оккупации, Петр Кириллович? - дозвонились мы до экс-президента Молдовы.

- А что я там сказал?! А что было в сороковом году? Вы как считаете?

- Лично я считаю, что произошло воссоединение Бессарабии и СССР...

- Вы не говорите о 44-м! А о сороковом годе читайте историю! Ультиматум Советского Союза Румынии - «Убирайтесь в три дня!» Риббентроп и Молотов договорились... Леня, о чем ты говоришь, вообще?! Кто возмущается?!

- Просто есть разная трактовка истории!

- А какая? Дело в том, что я объяснял журналистам, что у нас говорят, что после распада СССР Молдова одновременно с балтийскими странами пошли развиваться, но Прибалтика — впереди, а мы отстали. Я говорю, что в сороковом году, когда Советский Союз расширил границы...

- … вы сказали не расширил границы, а оккупировал...

- А что было, если не оккупация? Что было? Ты же молодой парень, читай историю! Об этом написаны десятки тысяч страниц, о тогдашнем разделе Европы. Нельзя прятать голову в песок! Уже 28 лет обсуждаем эту проблему! Обалдели совсем, что ли?!

- Лично вам Советский Союз дал многое...

… а причем тут это?! Это уже совершенно другая тема! А есть в истории факт, он случился, другое дело, как потом пошло развитие. Я тебе на эту тему могу целую лекцию прочесть. Ты меня удивляешь, Леонид! Кто-то ко мне еще с таким вопросом сегодня подошел... Освобождайте свои головы! Что с вами происходит?! Вот я был на конференции «25 лет молдо-российским дипломатическим отношениям», только вышел оттуда, обсуждаем разные проблемы... Оказывается, ничего не изменилось! Вы, как старые люди, мол, я освобождал вас, а вы мне еще что-то говорите!

- Почему же вы в советское время не говорили о том, что в 1940-м Бессарабия была оккупирована? Вы же не говорили об этом!

- Откуда ты знаешь?

- Потому что в то время нельзя было об этом говорить!

- Тогда никто не говорил. А когда рассекретили все документы в 1991 году, Съезд народных депутатов СССР об этом заговорил. Есть же документы, читайте!

- Но вы не говорили об этом в 70-80 годах!

- А какое твое дело, говорил я или нет! Говорил, не говорил, тебе-то что?! Это разве меняет историю? Я тебя считал более современным парнем! Я научно подхожу к этому делу, как было в истории, так и надо говорить. Ты меня изумил сегодня. Был в истории факт, если его не признавать, а настаивать на постулатах, которые когда-то были приняты, это просто смешно! Вот сегодня все называют Советский Союз империей, и Путин называет. Я никогда не называл СССР империей. Почему Путин в 70-х годах не называл Советский Союз империей?! Ты сегодня говоришь все то, что говорил в 70-х годах? Или за это время какие-то взгляды поменялись?

- Конечно, поменялись!

- Ты - нормальный человек, значит! А как ты рассуждаешь о том, что я говорил в 70-х, а через 50 лет судишь, что я не говорил тогда? Мне тогда было тридцать лет! Я на сегодняшней конференции сказал: «Друзья мои! Мы живем сегодня еще с некоторыми старыми постулатами и не можем отказаться от них!» Сказал - не сказал... Что, я поменял историю, что ли?! Не поменял! Чем мы занимаемся? Надо работать, зарабатывать, растить детей... Выбросьте это из головы! Мой добрый совет — не живи постулатами прошлого!