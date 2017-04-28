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Политика
Ренато Усатый готовит документальное расследование фабрикации против него в Молдове уголовных дел
28.04.2017

Председатель "Нашей партии", примар Бэлць Ренато Усатый готовит документальное расследование "фабрикации против него в Молдове уголовных дел".

Как передает агентство "ИНФОТАГ", политик сообщил в социальных сетях, что "хронометраж фильма - не менее двух часов".

"Я пригласил опытных профессиональных операторов. Это будет серьезная, документальная картина, строго основанная на множестве документов и аудиозаписях. Часть документов с грифом "секретно". Мы сопроводим расследование с субтитрами на английском языке специально для внешних партнеров. Цель фильма - показать, как в Молдове фабрикуются уголовные дела против неугодных власти лиц. В данной картине главным героем буду я. Узнаете, как и в каком количестве возбуждены против меня уголовные дела", - отметил оппозиционер.

Он утверждает, что в Молдове существуют расценки по возбуждению уголовных дел.

"Мы покажем, кто такой Плахотнюк, каковы его прокуроры Харунжен, Морарь, Бусуйок. Вы узнаете, сколько стоит каждый из них и сколько стоит фабрикация в Молдове уголовных дел и вообще услуги прокуроров, другие заказные действия против политических оппонентов правящего режима", - пообещал глава "Нашей партии", скрывающийся от молдавского следствия Москве.


 
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