Киртоакэ считает референдум по своей отставке незначительным и осуждает социалистов

Социалисты – это те же коммунисты, которые пытаются смыть с себя серп и молот и предстать белыми и пушистыми.

Решение Апелляционной палаты организовать референдум представляет меньший интерес в сравнении с тем, что произошло на этой неделе. Об этом заявил столичный мэр Дорин Киртоакэ в эфире TVC 21.

«Референдум кажется незначительным в связи с тем, что эта тема обсуждается часто в последние восемь лет. Это неудивительно, потому что каждый хочет выделиться. Касательно социалистов. У них есть президент и они таким образом тоже участвуют в правлении. Социалисты устроили истерию и во время ненастья», - заявил Киртоакэ.

На вопрос, готов ли он добровольно уйти в отставку, столичный мэр ответил, что за ним не замечены действия, несовместимые с его работой, пишет golos.md