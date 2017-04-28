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Корина Фусу остается в министерском кресле
28.04.2017

Вотум недоверия министру образования Корине Фусу был отклонен парламентом. "За" проголосовали только 27 депутатов.

С резкой критикой в адрес министра выступали авторы инициативы депутаты-социалисты, а также представители ПКРМ и ЛДПМ. Однако либерал-демократы так и не поддержали предложение по отставке чиновника.

В ходе заседания в адрес министра образования звучали весьма нелицеприятные реплики:

"Госпожа Фусу, вы катастрофа для молдавского образования. Мне стыдно за учителей, которые вынуждены вас слушать", - высказалась депутат ЛДПМ Мария Чобану.

"Министерство образования - единственная область, которую всего несколько лет назад вытащили из грязи. Вы же, госпожа Фусу, не делаете ничего, кроме как возвращаете учреждение, в эту самую грязь" - говорил либерал-демократ Тудор Делиу.

"Ситуация в области образования катастрофическая", - считает депутат ПКРМ Елена Боднаренко.

"За" голосовали только депутаты ПКРМ и ПСРМ.


 
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