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Общество
ЛДПМ осталась без двух депутатов
29.04.2017

Два депутата объявили о своем уходе из Либерально-демократической партии (ЛДПМ). Речь идет о заместителе председателя Парламента Лилиане Палихович и Юрие Киореску, мандат которого был недавно признан действительным Конституционным судом. Лилиана Палихович объявила о том, что уходит из политической жизни, а Юрие Киореску сообщил, что он вступает в Демократическую партию (ДПМ). Палихович объявила о своем решении в конце заседания Парламента от 28 апреля, а Юрие Киореску сделал это в социальной сети, в тот же день, передает IPN.

Палихович отказалась от своего депутатского мандата и государственной должности заместителя председателя Парламента, которую она занимала в течение последних семи лет. В своем выступлении перед парламентариями Лилиана Палихович сказала, что это первый раз, когда она чувствует себя не в состоянии справиться с делом, за которое она получила голоса граждан из-за политических транзитов. Лилиана Палихович сказала также, что политика в Республике Молдова не имеет никаких принципов и ценностей, как заявляют об этом некоторые деятели, а только узкие интересы.

Бывшая парламентарий отметила, что ЛДПМ оказалась в Парламенте в результате парламентских выборов в 2014 году с 23 депутатами, но осталась  лишь с несколькими после ухода многих в парламентское большинство Демократической партии.

Лилиана Палихович является заместителем председателя ЛДПМ с 2007 года. С 2010 года является депутатом Парламента по спискам ЛДПМ и заместителем председателя высшего законодательного органа.

Новый депутат Юрие Киореску, мандат которого был признан действительным на этой неделе по дополнительному списку ЛДПМ, объявил в социальной сети, чтоя покидает партию, в которой он состоял, и вступает в  ДПМ. Юрие Киреску сказал, что данным решением хотел бы выполнить свое обязательство, которое он взял, когда решил баллотироваться по списку  ЛДПМ.

ЛДПМ имеет в настоящее время в Парламенте пять депутатов.


 
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