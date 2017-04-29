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Общество
Премьер-министр повторил свое обращение к кишиневцам о наведении порядка и чистоты в городе
29.04.2017

Премьер-министр Павел Филип повторил свое обращение к жителям Кишинева, чтобы они принимали личное участие в работе по наведению  санитарного порядка во дворах домов, в которых они живут. Обращение  премьера прозвучало спустя несколько дней с момента, когда он объявил о мобилизации карабинеров для очистки города от поваленных деревьев и сломанных веток, передает IPN.

По данным правительственного пресс-релиза, цитируемого IPN, Павел Филип призвал жителей города принять личное участие в этих работах, удалить ветки и мусор от деревьев на первую соседнюю улицу, где они будут собраны и утилизированы мобильными группами.

Одновременно, премьер-министр призвал граждан воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте в субботние и воскресные дни без особой надобности  с тем, чтобы не мешать работе соответствующих групп, которые продолжат мероприятия по наведению порядка на улицах и в тех местах, которые представляют возможные риски.

В работах по наведению санитарного порядка в городе принимают участие свыше 3000 человек: полицейские, спасатели, пожарные, карабинеры, солдаты, лесники, экономические агенты и добровольцы, пришедших на помощь муниципальным властям. Были привлечены также более 100 специальных транспортных средств, вывезены свыше 2000 грузовиков с остатками деревьев.


 
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