Эксперты бизнес - центра Double Case: Ле Пен нанесет удар по экономике Молдовы

Победа Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции нанесет существенный удар по Евро и, соответственно, по экономике Молдовы, - считают эксперты бизнес - центра Double Case.

На пресс-конференции в пятницу в агентстве "ИНФОТАГ" эксперт Сорина Киртоака сказала, что "впервые за 60 лет выборы президента во Франции дошли до второго тура". Победители первого тура Эммануэль Макрон (лидер движения "Франция на марше") и Марин Ле Пен (глава Национального фронта) представляют два диаметрально противоположных взгляда на будущее Франции.

По ее словам, Ла Пен выступает за ведение политики протекционизма и выхода страны из Евросоюза.

"Она хочет закрыть французские границы, и тем самым снизить поток мигрантов, захлестнувших Францию. Взгляды Ле Пен на политику позволят ей сдружиться с администрацией Дональда Трампа. Также она выступает за отмену санкций против России", - сказала эксперт.

Она обратила внимание на то, что за Ле Пен проголосовал в основном Северо - Восток и Юг Франции - области с самым высоким уровнем безработицы", - сказала эксперт.

"Макрон, наоборот, за санкции, открытые границы, и продолжение курса единой Европы. Однако проблему безопасности страны он собирается решать, увеличив военный бюджет и число полицейских. За Макрона проголосовали западные области Франции, где наиболее высок процент людей с высшим образованием", - отметила Киртоака.

Финансовый эксперт Александр Богдан сообщил, что "Марин Ле Пен вряд ли сможет повысить свой рейтинг ко второму туру.

"Ее победа станет неожиданным результатом. Международные финансовые рынки, скорее всего, отреагируют на это более болезненно, потому что инвесторы не любят рисковать", - считает он.

По его словам, это доказывает пример Brexit - неожиданный итог и как результат - падение фунта стерлингов по отношению к доллару (с 1,7 за $1 до 1,29 за $1).

"Это был существенный удар по экономике Великобритании, да и Евросоюза в целом",-сказал Богдан.

Директор Double Case Евгений Кирияк отметил, "что Молдове сейчас выгоднее стабильное развитие Евросоюза и, соответственно, победа на выборах Макрона"

Справка "ИНФОТАГ": На выборах 23 апреля Эммануэль Макрон получил 23,75% голосов, Марин Ле Пен - 21,53%. Второй тур пройдет 7 мая.