Новые разоблачения «покушения» на Плахотнюка от Ренато Усатого; что говорит лидер «Нашей партии» об отношениях олигарха с Карамалаком?

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый сделал несколько разоблачений о так называемой «попытке убийства» олигарха Владимира Плахотнюка. В эфире передачи Cabinetul din Umbră на телеканале Jurnal TV Ренато Усатый также заявил, что некоторые детали этого дела сомнительные, и уточнил, что задержанных могли заставить сделать такие заявления.

По информации Усатого, предприниматель Григорий Карамалак несколько лет назад оказал услугу Плахотнюку. «На этой встрече Плахотнюк более четырех часов просил Карамалака, чтобы за [Валерия] Зубко проголосовали в должности генерального прокурора. Тогда [Вячеслав] Платон и несколько депутатов от Альянса «Наша Молдова» блокировали голосование по Зубко. Что я увидел тогда и чуть позже – то, что они находятся в отношениях, у них есть и предполагаемые совместные дела. Карамалак тогда ему помог с голосованием по Зубко, это я вам точно говорю», - заявил Ренато Усатый.

«То, что сказал этот подозреваемый, который рисует на песке палочкой, что Карамалак якобы «заказал» его [Владимира Плахотнюка] из-за уголовных дел, которые у него есть в Республике Молдова, могу вам сказать, что тут нет логики, потому что у Карамалака эти дела в Республике Молдова уже 20 лет, и если мы пойдем по этой логике, тогда Карамалаку надо сначала заказать [экс-президента Петра] Лучинского, с которым у него был конфликт, затем [экс-президента Владимира] Воронина, затем [бывшего председателя Альянса «Наша Молдова» Серафима] Урекяна и только потом Плахотнюка, понимаете?» - добавил лидер «Нашей Партии».

В то же время Ренато Усатый заметил: «Знаете, когда человек, по акценту которого видно, что он не из Республики Молдова, предполагаемый украинец говорит, что ему кто-то кого-то через другого «заказал» – это не проходит. Можем завтра надеть мешок на голову любому из Украины, Белоруссии, Румынии и попросить его сказать – так тот и скажет, что «заказали» самого Папу Римского. И Карамалак, я вам скажу, уже как бы немножко пенсионер, чтобы проводить операции такого рода».

Напомним, вчера в рамках пресс-конференции, прокурор Виталий Бусуйок объявил, что один из заказчиков нашумевшего «покушения» якобы Григорий Карамалак.

jurnal.md