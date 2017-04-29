Институт общественной политики представил сегодня результаты Барометра общественного мнения (БОМ). Из них следует, что если бы в следующее воскресенье состоялись парламентские выборы, в парламент прошли бы две партии. Опрос проводился 16-23 апреля среди 1100 респондентов из 80 населенных пунктов.

Согласно результатам опроса, Партия социалистов набрала бы 33,6% голосов, партия «Действие и солидарность» — 24,8%. Платформа DA получила бы 4,6% голосов, Демпартия — 3,7%, ПКРМ — 3,3%, «Наша партия» — 3,2%, Европейская народная партия Молдовы —1,3%, ЛП и «Шор» — по 0,8%, а ЛДПМ — 0,2%.

16,3% респондентов затруднились ответить, 6,7% опрошенных заявили, что не поддержали бы никого.

На вопрос, кто из политиков пользуется наибольшим доверием, респонденты ответили следующим образом: Игорь Додон (32%), Майя Санду (17%), Андерй Нэстасе (3,2%), Павел Филип (2,2%), Ренато Усатый (1,5%), Владимир Воронин (1,3%), Влад Плахотнюк (0,9%), Юрие Лянкэ (0,9%), Зинаида Гречаный (0,8%), Дорин Киртоакэ (0,6%), Мариан Лупу (0,5%).