Нож в спину?..// Лидер приднестровья раскритиковал планы И. Додона и действия официального Кишинева

В ходе интервью для представителей СМИ, Вадим Красносельский критически отозвался о предложении Президента Молдовы Игоря Додона о создании в молдавском парламенте 5% представительства для граждан левобережья, а также, выразил недовольство действиями официального Кишинева и посетовал на отсутствие компромисса.

«Я не готов вести переговоры по политическому урегулированию, так как наш народ определил вектор развития – независимость Приднестровья. Он ясен и понятен. При этом я готов обсуждать любые проблемы экономического, гуманитарного, культурного характера. И мы их обсуждаем.

С Игорем Додоном был выработан проект, который состоит в том, что приднестровская и молдавская стороны готовят вопросы, затем формируется общий пакет, и мы их рассматриваем. Чтобы это не было пустой декларацией, Приднестровье сделало ряд шагов навстречу, компромиссных шагов. Компромисс – это встречное движение. А когда движение одностороннее, это уступки. Я человек весьма неуступчивый, я человек компромиссный. Это абсолютно разные вещи. Естественно, я прошу, требую встречного движения.

Мы полностью закрыли вопрос о работе школ с румынским языком обучения, расположенных на территории ПМР. Снята проблема совместного землепользования в Дубоссарском районе. Поставлена точка в вопросах миграционного характера: гражданам Молдовы (и не только им) предоставлена возможность перемещаться по территории Приднестровья, жить и работать в нашей республике.

Решается такая серьезная проблема, как прекращение политически мотивированных уголовных дел. Данный вопрос фигурировал, был одним из первых в принятом в формате «5+2» на Берлинской конференции решении. Для того чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, мы прекратили десять уголовных дел в отношении сотрудников полиции и представителей исполнительной ветви власти Республики Молдова. Ждем встречного шага со стороны Молдовы, но движения нет. Звучат какие-то декларации, озвучиваются намерения, но результатов пока нет. Ни по одному вопросу нам не пошли навстречу.

Более того, на фоне нашего компромисса мы наблюдаем желание Молдовы выставить на границе Украины полицейско-таможенные посты. Как к этому можно отнестись? В чем кроется опасность появления данных постов? На перспективу – это большой экономический ущерб для Приднестровья, угроза сокращения тысяч рабочих мест и вероятность военного соприкосновения. Ведь силовые структуры Приднестровской Молдавской Республики и Республики Молдова были разделены миротворческой зоной с правой стороны, а с левой – нет. Зачем нам повторять историю 1992 года? Я задаю этот вопрос инициаторам из Европейского Союза, которые заинтересованы в выставлении данных постов. Я привожу следующий аргумент: 11 лет на данном направлении работала миссия EUBAM. Вы не доверяете миссии? Зачем вам посты?

Кроме того, я убежден (и это подтверждают сами европейцы), что данный вопрос к экономике не имеет никакого отношения. Это чисто политический вопрос – блокирование Приднестровья.

Непонятно и нежелание участников переговорного процесса формата «5+2» – всех, кроме Российской Федерации, – обсуждать данный вопрос в формате постоянного совещания. На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда решение принимается за спиной Тирасполя. Абсолютно игнорируется воля приднестровского народа. Ставится под угрозу мир и экономическая безопасность на данной территории.

В Молдове есть закон 2005 года, который предоставляет некий статус АТО – автономно-территориального образования без Родины, флага и гимна… И наряду с этим мы слышим пожелания о приднестровском представительстве в молдавском парламенте. Какого представительства? По закону Республики Молдова только граждане Молдовы могут избираться в ее парламент. А мы не делим приднестровцев на граждан Молдовы, Украины, России. У нас есть приднестровский народ. Так вот, приднестровский народ по закону Молдовы не может участвовать в выборах на территории Республики Молдова. Поэтому мы действуем строго в рамках нашей Конституции и приднестровского законодательства. И раз по закону Молдовы приднестровский народ не может участвовать в выборах, то он и не будет участвовать. Думаю, это справедливо», – считает Вадим Красносельский.

Источник: president.gospmr.ru