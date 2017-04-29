Что мешает молдавской оппозиции объединиться и стать эффективной?

Оппозиция Республики Молдова неоднократно пыталась объединиться для борьбы с властью. Иногда оппозиционным партиям удавалось добиваться небольших побед, но в большинстве случаев эти попытки заканчивались неудачами. Сейчас оппозиция тоже пытается объединиться, и некоторые считают, что у нее есть шансы на успех, но есть и такие, кто думает, что и на этот раз эти усилия будут напрасными. Именно поэтому в данном материале мы поставили перед собой задачу идентифицировать причины, по которым проваливаются все попытки оппозиции объединиться.

Геополитический фактор. Почти каждый раз, когда оппозиция пытается объединиться, этот «аргумент» используется как оппозиционными партиями, желающими отстраниться от какого-либо политического процесса, так и властью, которая таким образом сеет сумятицу в лагере оппозиции, мешая тем самым ее укреплению, или какому-нибудь политическому процессу. Достаточно сказать, что политик Х, называющий себя проевропейцем, пожал руку пророссийскому политику Y, как тут же оба забывают о цели, которая свела их вместе, и начинают оправдываться в содеянном. Часто геополитический фактор служил предлогом и для «разрушения» довольно устойчивых и эффективных политических союзов.

Фактор идентичности. По большому счету этот фактор «работает» по тем же принципам, что и геополитический фактор. Только в его случае на первый план выводится не предпочтение той или иной партии в сфере внешней политики, а просто является ли данное политформирование за или против объединения с Румынией. Более того, некоторые унионистские политические силы избегают объединения с другими оппозиционными партиями, лишь чтобы не быть обвиненными в «соучастии в процессах враждебных объединению с Румынией». Другие политические силы избегают союза с унионистами «чтобы не потерять своих избирателей», или «чтобы не застрять в сегменте, приверженным которому являются лишь 10-20% избирателей и тем самым потерять возможность расширить свой электорат».

Конкуренция. Почти каждый раз, когда принимается решение объединиться по той или иной проблеме, оппозиционные партии учитывают не только свою выгоду от сотрудничества, но и выгоду союзников, чтобы не дай Бог кто-то из них не получил от совместных действий больше пользы. Иногда этот фактор превалирует даже над такой первостепенной задачей как борьба с властью. Потенциальные союзники боятся, что выгода коллег может лишить их пространства для маневра или перспектив на будущее. Иными словами, позиционирование проводится по принципу: «Борись с врагом, но в то же время не позволяй своему союзнику превзойти тебя».

Отсутствие взаимного доверия. Неоднократно объединившиеся оппозиционные партии сталкивались с тем, что кто-то из них вел двойную игру: либо имея тайные договоренности с властью, либо преследуя цели, отличные от общих. В результате часто объединенный оппозиционный лагерь распадался в самый неподходящий момент. Как правило, в таких ситуациях одна из партий оказывается в выигрыше, а остальные остаются ни с чем. Такие ситуации привели к тому, что оппозиционные партии очень подозрительны друг к другу. А эта подозрительность присутствует как на этапе обсуждения объединения усилий, так и на протяжении всего процесса сотрудничества.

Отсутствие среднесрочной и долгосрочной стратегий. Когда возникает идея объединить усилия оппозиции, у многих партий возникает вопрос: что будет после достижения поставленной цели? Большинство политических партий опасаются быть использованными для достижения цели, а потом остаться не у дел, то есть, боятся оказаться лишь промежуточным звеном в чьей-то политической стратегии. Эти опасения вполне понятны, потому что молдавская оппозиция еще никогда не имела четкой общей стратегии, которая предусматривала бы долгосрочные или среднесрочные совместные действия. Все стратегии в вопросах объединения оппозиционных сил всегда носили краткосрочный характер.

Возможно, существуют еще препятствия на пути объединения оппозиционных сил в Молдове, но всех перечисленных достаточно для того, чтобы понять, почему проваливаются все попытки оппозиции объединиться. Пока не будут найдены решения по преодолению всех вышеперечисленных препятствий, у молдавской оппозиции нет шансов проявить себя как эффективная и консолидированная политическая сила.