Коррупционная Молдова: Пять скандалов, из-за которых страна опозорилась на весь мир

В течение нескольких последних недель офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией чрезвычайно активны. Одним из результатов их напористости стало задержание министра транспорта Молдовы Юрия Киричука, моментально ставшего «героем» одного из самых громких коррупционных скандалов последних лет. Так давайте же вспомним и все остальные.

«Золотая» глина Киринчука сгубила

Но начнем с либерала. Задержан он был в четверг, 27 апреля по подозрению в коррупции. Либерал – фигурант дела , связанного с кредитом, который выдал Европейский инвестиционный банк на строительство дорог. По данным следствия, Киринчук вместе со своим подчиненным вынудили фирму, выигравшую тендер на строительство национальной трассы, нанять субподрядчика и разделись обязательства по контракту на двоих. Разделить нужно было и финансирование – речь идет о 9 млн евро. Позже у основного подрядчика потребовали еще 400 тысяч евро, и 80 тысяч из этой суммы должны были получить Юрий Киринчук и Вячеслав Телеман, исполняющий обязанности главы Государственной администрации дорог.

- Меня задержали, потому что я воровал глину и строил дороги! – заявил Киринчук при своем задержании.

Глину… Теперь из-за этой глины либералу грозит 15 лет тюрьмы.

Главный коррупционер в стране?

Бывшего премьер-министра Владимира Филата многие назовут в Молдове едва ли не главным коррупционером страны с момента обретения ею независимости. Именно из-за коррупции он был снят с должности председателя правительства в 2013 году. Именно из-за коррупции два года спустя он был приговорен судом к девяти годам лишения свободы.

Напомним, задержан и осужден Владимир Филат был в связи с делом о «краже миллиарда», выведенного из трех уже ликвидированных банков – BEM, Banca Sociala и Unibank.

Согласно материалам уголовного дела, Филат получил от одного из предпринимателей 250 млн евро.

Молдавские судьи в русской прачечной

Эту схему по отмыванию денег еще называют «Ландроматом». По этому делу проходят 30 молдавских граждан.

«Ландромат» - так называется схема вывода из России 22 миллиардов долларов в 2011-2014 годы. Среди задержанныъ судьи и судебные исполнители, сотрудники Нацбанка и коммерческих банков страны.

По материалам следствия, через один только суд сектора Рышкановкав с 2011 по 2013 годы было отмыто почти 5 млрд долларов, а «с помощью» суда сектора Центр – 4,3 млрд. Как вам такие масштабы?

Коррупция в кишиневской мэрии

Вице-мэр молдавской столицы Владимир Котец был задержан весной прошлого года. Подозревают его в коррупции, извлечении выгоды из влияния, злоупотреблении служебным положением и фальсификации документов. Это дело было передано в суд в сентябре прошлого года.

В мая Национальный центр по борьбе с коррупцией даже опубликовал видео, на котором Котец получает взятку от одного из экономических агентов в обмен на выдачу документов. Кстати, видеозапись была сделана в кабинете чиновника.

Сейчас Котец пребывает под арестом, как и его коллега, другой вицэ-мэр Кишинева Нистор Грозаву, тоже задержанный по подозрению в коррупции.

Почем депутаты?

Еще один громкий скандал связан с делом о подкупе депутатов. По нему к 11 годам лишения свободы был приговорен Виталий Бурлаку, модель Ирина Баглай получила 3 года лишения приговора с отсрочкой исполнения наказания на 2 года.

Напомним, дело было возбуждено в 2014 году. Бурлаку и Баглай стали соучастниками подкупа депутата – ему предлагали 250 тысяч долларов за выход из партии. Да уж, в беднейшей стране Европы взятки дают, прямо скажем, немаленькие…