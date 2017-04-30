Коррупционная Молдова: Пять скандалов, из-за которых страна опозорилась на весь мир

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На устах
В течение нескольких последних недель офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией чрезвычайно активны. Одним из результатов их напористости стало задержание министра транспорта Молдовы Юрия Киричука, моментально ставшего «героем» одного из самых громких коррупционных скандалов последних лет. Так давайте же вспомним и все остальные.
«Золотая» глина Киринчука сгубила
Но начнем с либерала. Задержан он был в четверг, 27 апреля по подозрению в коррупции. Либерал – фигурант дела , связанного с кредитом, который выдал Европейский инвестиционный банк на строительство дорог. По данным следствия, Киринчук вместе со своим подчиненным вынудили фирму, выигравшую тендер на строительство национальной трассы, нанять субподрядчика и разделись обязательства по контракту на двоих. Разделить нужно было и финансирование – речь идет о 9 млн евро. Позже у основного подрядчика потребовали еще 400 тысяч евро, и 80 тысяч из этой суммы должны были получить Юрий Киринчук и Вячеслав Телеман, исполняющий обязанности главы Государственной администрации дорог.
- Меня задержали, потому что я воровал глину и строил дороги! – заявил Киринчук при своем задержании.
Глину… Теперь из-за этой глины либералу грозит 15 лет тюрьмы.
Главный коррупционер в стране?
Бывшего премьер-министра Владимира Филата многие назовут в Молдове едва ли не главным коррупционером страны с момента обретения ею независимости. Именно из-за коррупции он был снят с должности председателя правительства в 2013 году. Именно из-за коррупции два года спустя он был приговорен судом к девяти годам лишения свободы.
Напомним, задержан и осужден Владимир Филат был в связи с делом о «краже миллиарда», выведенного из трех уже ликвидированных банков – BEM, Banca Sociala и Unibank.
Согласно материалам уголовного дела, Филат получил от одного из предпринимателей 250 млн евро.
Молдавские судьи в русской прачечной
Эту схему по отмыванию денег еще называют «Ландроматом». По этому делу проходят 30 молдавских граждан.
«Ландромат» - так называется схема вывода из России 22 миллиардов долларов в 2011-2014 годы. Среди задержанныъ судьи и судебные исполнители, сотрудники Нацбанка и коммерческих банков страны.
По материалам следствия, через один только суд сектора Рышкановкав с 2011 по 2013 годы было отмыто почти 5 млрд долларов, а «с помощью» суда сектора Центр – 4,3 млрд. Как вам такие масштабы?
Коррупция в кишиневской мэрии
Вице-мэр молдавской столицы Владимир Котец был задержан весной прошлого года. Подозревают его в коррупции, извлечении выгоды из влияния, злоупотреблении служебным положением и фальсификации документов. Это дело было передано в суд в сентябре прошлого года.
В мая Национальный центр по борьбе с коррупцией даже опубликовал видео, на котором Котец получает взятку от одного из экономических агентов в обмен на выдачу документов. Кстати, видеозапись была сделана в кабинете чиновника.
Сейчас Котец пребывает под арестом, как и его коллега, другой вицэ-мэр Кишинева Нистор Грозаву, тоже задержанный по подозрению в коррупции.
Почем депутаты?
Еще один громкий скандал связан с делом о подкупе депутатов. По нему к 11 годам лишения свободы был приговорен Виталий Бурлаку, модель Ирина Баглай получила 3 года лишения приговора с отсрочкой исполнения наказания на 2 года.
Напомним, дело было возбуждено в 2014 году. Бурлаку и Баглай стали соучастниками подкупа депутата – ему предлагали 250 тысяч долларов за выход из партии. Да уж, в беднейшей стране Европы взятки дают, прямо скажем, немаленькие…
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