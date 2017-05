Авто А если водители попросят правительство продавать права на вождение в нетрезвом виде? Думитру БАРБАЛАТ Министерство информатики и связи предлагает проект постановления правительства о новых правилах получения водительских удостоверений в целях обеспечения внедрения условий по гармонизации нашего законодательства и нормативной базы с правилами, предусмотренными директивой парламента ЕС 2006/126/ЕС от 20 декабря 2006 года. За ссылками на европейскую директиву просматривается желание в очередной раз заработать. Новое агентство публичных услуг начинает реформы… с замены водительских удостоверений Авторы отмечают, что постановлением правительства №1127/2008 были введены в действие водительские удостоверения образца 2008 года, при этом было решено сохранять и ранее выданные на основании постановления правительства №778/1995. Министерство считает, что настало время привести в соответствие и права образца 1995 года, чтобы все водители будут в одинаковых условиях. В соответствии с требованиями директивы должны действовать единые водительские удостоверения: - для категорий/подкатегорий: Cl, ClE, C, CE, Dl, DIE, D и DE, сроком на 5 лет; - и для категорий/подкатегорий: Al, A2, A, BI, B, BE, Al, A2, BI, B и BE, сроком на 10 лет. Министерство многозначительно сообщает, что на протяжении 2014-2016 годов поступили некоторые (!) обращения с просьбой переоформить водительские удостоверения старого образца, из-за которых у водителей возникают проблемы при выезде в страны ЕС. И это тоже послужило поводом для отмены старых удостоверений и замены их документами образца 2008 года. Кроме того, также со ссылкой на европейскую практику, будут введены ограничения срока действия водительских удостоверений для водителей старше 50 лет – чтобы почаще проверялись у врача. В проекте предлагается водителям, достигшим 65 лет, выдавать удостоверения на пять лет. Денег на обмен удостоверений не потребуется? Министерство приводит и экономико-финансовое обоснование для внедрения новшества. Считается, что дополнительных бюджетных ассигнований не потребуется. «Забыли», что водителям надо будет уже из своего кармана оплатить и курсы, и сдачу и пересдачу экзаменов уже по новым правилам, и стоимость недешевых удостоверений. Об их цене в проекте и в информационной ноте к проекту ничего не сказано. Как не сказано и то, какое количество водительских удостоверений образца 1995 и 2008 годов предстоит заменить. И как будут сопрягаться классы действующих водительских удостоверений с новыми 19 категорий? По состоянию на 1 апреля в регистре числятся 909 834 автотранспортных средства. Действует водительских удостоверений образца 2008 года 964 757, в том числе 752 780 владельцев - мужчины и 211977 – женщины. Статистика не приводит численности водительских удостоверений образца 1995 года, которые предстоит заменить. Внедряем свои нормы, ссылаясь на европейскую практику Кстати, а что написано в упомянутой европейской директиве, которую некоторые водители якобы попросили внедрить? В статье 7 директивы сказано, что национальные водительские удостоверения выдаются на срок от 5 до 10 лет, но по инициативе страны этот срок может быть увеличен до 15 лет. В проекте срок ограничен 10 годами. И никаких упоминаний о том, что при определенных условиях срок может быть продлен до 15 лет. И в директиве нет ни слова о том, что владельцам удостоверений нужно будет заново сдавать экзамен! Увы, в последнее время, к сожалению, широко распространилась практика подавать как европейские свои, надуманные, нормы, несущие коррупционную угрозу, что автоматически вызывает недоверие к таким нововведениям. Тем более, что изменения коснутся каждого, ведь речь идет о пересмотре сроков действия водительских удостоверений, введении регулярной проверки соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям и т.п.. Подписав в 2014 году соглашение об ассоциации с ЕС, Молдова взяла на себя обязательства приблизить законодательство в сфере безопасности движения на дорогах к европейским стандартам. Часть из них содержится в директиве 91/439/ЕЭС об удостоверении водителя и предусмотрено соглашением об ассоциации. С 19 января 2013 года она была заменена на базовую директиву 2006/126, последние изменения в которую внесены в 2015 году (директива 2015/653). Все это произошло уже после согласования текста соглашения об ассоциации. То есть обязательство вводить новые версии европейских норм перед Молдовой не стоит. Имеем право - но не обязаны. Директивой рекомендуется ввести водительское удостоверение с чипом – единый образец для всех стран-членов ЕС. Директива уточняет категории механических транспортных средств и сроки действия водительских удостоверений в соответствии с их категорией. Также в директиве меняются возрастные требования для получения водительских прав на транспорт разных категорий, минимальные требования к экзаменам по вождению, минимальные стандарты физической и умственной пригодности к управлению транспортным средством, а также требования к лицам, принимающим экзамены по вождению. Однако внедрение этих требований в молдавских реалиях имеет ряд нюансов. Рассмотрим наиболее дискуссионные вопросы. Молдова – не член ЕС Директива ЕС - это нормативно-правовой акт, устанавливающий критерии, в соответствие к которым государство-член Евросоюза должно привести свое законодательство. При этом директива не является актом прямого действия, то есть даже в странах-членах ЕС она не действует сразу после принятия, а вводится через национальное законодательство. Директива определяет желаемую цель, а как она будет достигнута и в каком виде, каждое государство ЕС решает отдельно. Молдова - не член ЕС! На нас не распространяется фактическое действие актов ЕС, а важным остается лишь суть положений, которые в них закреплены. Именно поэтому адаптация законодательства к положениям актов ЕС должна проходить с оглядкой на ситуацию и потребности страны. Авторы проекта постановления правительства пишут, что некоторые водители хотят идти дальше по пути европейской интеграции и делать то, что мы делать не обязаны. Однако есть и другие водители – они хотят, например, покупать права на вождение в нетрезвом виде. И если иметь в виду только прибыль, то и эти потребности со временем, видимо, будут удовлетворяться. Что требует и чего не требует директива ЕС Чего же требует от стран-членов Евросоюза новая директива 2006/126/ЕС. Что касается срока действия водительских удостоверений категорий AM, A1, A2, A, B, B1 и BE (условно категории «А» и «В»), то директива предоставляет государству право самостоятельно определить, будет ли осуществляться пересдача для получения удостоверения водителя этих категорий и каковы критерии обновления удостоверения. При этом в документе нет требования пересдавать экзамены для продления срока действия удостоверения категории «В». Только водители коммерческих транспортных средств всех видов категорий «С» и «D» должны подтверждать свои знания и навыки управлять транспортным средством для того, чтобы продлить срок действия своих водительских прав. Директива 2006/126 говорит, что срок действия водительского удостоверения категорий AM, A1, A2, A, B, B1 и BE (нынешние категории «А» и «В») должен быть 10 или 15 лет, в зависимости от решения страны. Однако предусмотрено, что государство может изменить и этот срок. Для категорий C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E (категории «С» и «D») – срок действия удостоверения должен составлять 5 лет. Чтобы продлить срок действия прав этих категорий, водители должны представить доказательства физической и умственной пригодности для управления транспортным средством. Это нормальная практика, ведь такие категории имеют водители грузовиков и автобусов. Для них вообще установлены отдельные требования к проверке, повышению квалификации и т.п.. Но вряд ли нужен такой медосмотр водителям легковушек и мотоциклов. ЕС не обязывает государства-члены ЕС требовать медицинские справки от водителей категорий «А» и «В». Согласно директиве 2006/126, каждая страна на свое усмотрение может вводить или не вводить требование обязательного медосмотра для продления срока действия водительского удостоверения. Нужно ли это в Молдове? В проекте об этом ничего не сказано. А ведь обещали доступные услуги… На все вышеизложенные вопросы должны быть даны ясные ответы в проекте постановления. Иначе вся затея явно указывает на желание ГП «Registru», уже в качестве агентства социальных услуг, услужить себе за чужой счет. А ведь обещали доступные и дешевые услуги народу и экономическим субъектам. Не выдержали и неделю после инаугурации, крохоборы. Да, гармонизация вопросов, касающихся водительских удостоверений, с европейским законодательством, четкие требования к экзаменам и экзаменаторам, уточнение возрастных ограничений для получения разрешения на использование прав определенных категорий – все это важно. Однако чтобы к этому подойти, нужно сперва обеспечить хотя бы минимальное реформирование всей системы. В перечне полномочий минтранса, МВД и министерства информатики и связи нет даже упоминания о необходимости разработки и внедрения единого документа - политики в области автотранспорта.

