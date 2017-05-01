Kroll и «золото» молдавских партий

Сергей ТКАЧ

Молдавская власть и американская компания Kroll с помпой представили новый отчет по расследованию «кражи века». Но эффект от презентации четвертого отчета Kroll по краже из банковской системы Молдовы пресловутого миллиарда оказался смазанным.

Шор, Платон, Филат и трюк с Kroll

И эксперты, и рядовые граждане давно разочарованы. Время идет, а как выяснилось, американские следователи продолжают кормить всех обещаниями. Накануне группа экспертов заявила, что данные так называемого «панно украденного миллиарда» не

соответствуют действительности. И пока ни один похищенный лей власти не вернули на родину. Неожиданно с этим согласился министр финансов страны Октавиан Армашу. Он уточнил, что «панно» отражает не сведения о сумме, которую удалось вернуть, а деньги, вырученные вследствие ликвидации банков, – то есть средства от продажи их активов.

Кроме того, у людей сформировалось впечатление, что расследование «кражи века» имитируется, все идет как-то не так. Илан Шор, которого американские следователи обвинили в организации вывода денег в офшоры, все еще находится на свободе и может выйти сухим из воды. Он утверждает, что не получил ни доллара из украденного и собирается подать судебный иск к компании Kroll.

Молдавская прокуратура сбилась с ног в поисках главного организатора «кражи века», но он все ускользает из рук. Судебные разбирательства по делу Влада Филата и Вячеслава Платона, которых обвинили в хищениях из «ВЕМ», проходили в закрытом режиме и с явными нарушениями. Процессы вызывают много вопросов, так как стало ясно, что ни Филат, ни Платон не являются главными выгодополучателями.

Американские следователи к настоящему моменту не вернули ни одного лея. И продолжают предлагать «стратегию». Конечно, полпути уже пройдено. Из миллиарда 600 миллионов вроде «опознано». Но самое сложное еще впереди. Тот, кто задумал комбинацию по выводу из нацбанка миллиарда, не был настолько глупым, чтобы не подумать о последствиях и не принять меры, чтобы спрятать концы в воду. И у всё большего числа людей возникает обоснованное подозрение, что затея с Kroll- просто трюк. Вспомним, разве нашли золото КПСС, похищенное после развала СССР? Увы, тогда, после долгой и «кропотливой работы» у себя под носом, в США, все тот же Krollне смог ничего обнаружить. Российские заказчики расследования полтора миллиона долларов просто выбросили на ветер. Американская контора сдалась и подняла вверх свои «кроличьи» лапки.

Туманные перспективы

Еще в сентябре 2015 года эксперты предупреждали, что власти Молдовы обязаны найти альтернативу консорциуму Krollи Steptoe & Johnson LLPдля поиска и возврата в страну украденного из банков $1 млрд. Семен Алешинский из консалтинговой компании Elital-GarantSrl. напомнил, что самыми большими полномочиями в таких делах обладает генеральная прокуратура. Именно генпрокуратура имеет «возможность возбуждать на основании молдавского законодательства местные уголовные дела, а на основании международного права – возбуждать процессы за границей». И вот спустя два года мы узнаем: видите ли, представители молдавских властей «согласились оказать помощь и политическую поддержку в общении с некоторыми странами для проведения дополнительных процедур по делу об украденных активах и получения конфиденциальной информации». Получается, что все это время, пока шло следствие, они «были не согласны».

Если еще тогда, два года назад, перспективы возврата украденных денег выглядели туманными, то теперь всем должно быть ясно, что шансов становится еще меньше.

Почему коллеги посмеиваются над Kroll

Дело в том, что подключение госструктур Молдовы ничего не гарантирует, потому что иностранный банк или правительство другой страны могут не согласиться выдать деньги их прежнему законному владельцу. Обычно в таких ситуациях компания Kroll, как они сами рассказывают, использует свои связи в правительстве США и выходит на соответствующее правительственное агентство, которое помогает «заморозить» активы с помощью судебного иска.

Но эта тактика далеко не всегда срабатывает. Джувал Авив, бывший военный офицер Израиля и президент компании Интерфор из Нью-Йорка, также занимается возвратом украденных денег. Он посмеивается над подобными методами и считает их недостаточными, «чтобы поймать преступников, которые могут перемещать деньги с огромной скоростью, нажав всего на одну клавишу на компьютере».

«Почти в каждом случае, - говорит Авив, - подозреваемый хранит свои деньги оформленными на подставное лицо в другой стране, а в ответ сыщику возражает, что у него нет денег».

Существует еще много других уловок и юридических препятствий, затрудняющих возврат похищенных средств. И современные финансовые мошенники, прежде чем совершить свои аферы, тщательно изучают все лазейки в законах и особенности разных юрисдикций. Но, кроме того, и опыт своих предшественников – учатся на чужих ошибках.

Проблема-реакция-решение

Однако главной особенностью молдавской «кражи века» является то, что это дело сугубо политическое, и реализация схемы вывода денежных средств происходила при непосредственном участии высокопоставленных чиновников и основных структур власти.

Этот вывод «Молдавские ведомости» сделали еще в июле 2015 года («Кто знал в сентябре 2014 года, что в ноябре в Молдове украдут миллиарды?» - http://www.vedomosti.md/news/kto-znal-v-sentyabre-2014-goda-chto-v-noyabre-v-moldove-ukra).

С тех пор добавилось много новых фактов, деталей и доказательств, и данный вывод уже для всех является очевидным.

Для того, чтобы «кража века» произошла, необходимо было создать определенные условия. Главные из которых: передача ряда крупных банковских структур (включая государственный «ВЕМ») в руки нужного лица (Илан Шор), и – второе - внести изменения в законодательство, чтобы в «черную дыру» «ВЕМ» можно было направить многомиллиардные кредиты из НБМ. Якобы для спасения всей системы. Все было сделано по старому, хорошо проверенному принципу – создается «проблема», формируется «реакция», а потом предлагается «решение».

Исполнители и политические кураторы «кражи века»

И в этой связи возврат украденных денег видится лишь проблемой второстепенной. На первом месте – привлечение к уголовной ответственности тех, кто создавал условия и принимал решения, обеспечившие реализацию плана банковского мошенничества. Это важно, кроме всего, и потому чтобы власть имущим и впредь неповадно было.

Имена тех, кто принимал «необходимые» решения, своим бездействием соучаствовал в преступлении и нанес государству и каждому гражданину Молдовы в отдельности урон в особо крупных размерах, хорошо известны и назывались не один раз.

Однако и Дорин Дрэгуцану - экс-глава НБМ, и Юрий Лянкэ, Кирилл Габурич - экс-премьеры, и главы генеральной и антикоррупционных прокуратур, другие официальные лица действовали по указанию политиков (что, впрочем, не снимает с них вины).

Вот почему политическую ответственность за «кражу века» несут главным образом три партии: ДПМ, ЛДПМ и ПКРМ.

ЛДПМ, как известно, разгромлена, Влад Филат, осужден и отбывает наказание. Депутаты и местные активисты как крысы покидают тонущий корабль.

ДПМ продолжает, по-прежнему, управлять страной, имея рейтинг в 4 процента. Именно правительство ДПМ приняло решение возложить выплату украденных миллиардов на плечи граждан. И пока эта партия контролирует фактически все государственные институты, способные провести справедливое расследование, подобного хода событий ожидать не стоит.

Вклад ПКРМ

Никого не должно удивлять, что в списке «политически ответственных» находится ПКРМ.

Напомним, что первая попытка вывести «ВЕМ» из-под контроля государства была предпринята еще в 2012 году. Тогда депутаты ПКРМ Олег Рейдман и Владимир Витюк, а также депутат ДПМ Сергей Сырбу обратились в КС с запросом об отмене ряда законоположений, препятствовавших этому процессу.

ПКРМ повела себя очень странно, когда правительство Лянкэ принимало в 2014 году под свою ответственность ряд важных дополнений к законодательству. В частности, разрешающие кабинету министров выдавать государственные гарантии при выдаче кредитов банковскому сектору. Коммунисты, хорошо понимая, что происходит, вместо того чтобы разоблачить надвигающуюся «кражу века», просто не пришли на заседание парламента.

ПКРМ проголосовала за назначение Габурича премьер-министром, поддержала миноритарное правительство ДПМ-ЛДПМ, и таким образом способствовала выделению нового многомиллиардного кредита «ВЕМ» и краже финансов. Напомним, что в марте 2015 года деньги из этих структур продолжали улетать в офшоры.

На то, что между ПКРМ и ДПМ существовала тесная связь, указывает и массовый переход депутатов-коммунистов во фракцию ДПМ. А недавно Владимир Витюк был избран вице-председателем Демпартии, как и его коллега, кстати, возглавлявшая фракцию ПКРМ в парламенте, Виолетта Иванова. Когда соединяешь все эти моменты с другим общеизвестным фактом давней связи Владимира Воронина и нынешнего главы ДПМ Влада Плахотнюка, то исчезают последние сомнения. Безусловно, нужно иметь в виду, что часть депутатов-коммунистов могла использоваться руководством «втемную», и они не были посвящены в детали закулисных сделок.

Что нам делать?

Определенная надежда на то, что в деле о «краже века» восторжествует справедливость и людей избавят от обязанности выплачивать украденные деньги, возникла после нескольких шагов Игоря Додона. Он объявил, что до конца февраля проведет заседание высшего совета безопасности, на котором будут рассмотрены действия высокопоставленных государственных чиновников в период до и во время хищения миллиардов. Также президент назначил на сентябрь референдум, и одним из вопросов будет отношение граждан к проблеме выплаты украденных денег.

Однако к 1 мая заседание ВСБ так и не состоялось, а что будет с референдумом и принесет ли он результат - пока неизвестно.

Население Молдовы оказалось в роли человека подвергшегося странному ограблению. Вместо того, чтобы призвать вора к ответу, пострадавший соглашается выплатить ему дополнительно чуть ли не двойную сумму из того, что было похищено.

То, что произойдет именно так, изначально знали все, кроме пострадавшего. Это знал самый главный организатор «кражи века», в курсе были и исполнители – высшие должностные лица страны. Знал это и МВФ, требовавший переложить бремя выплаты на людей. То, что вернуть деньги почти невозможно представляла и компания Kroll. Об этом говорил предыдущий опыт подобных дел. Недаром в условиях контракта оговорено, что первые деньги (60 процентов) из тех, что будут найдены, пойдут именно следователям.

После того, как жители Молдовы осознают этот факт, им останется ответить только на один вопрос.

Кто они: граждане и РМ – государство, которое им принадлежит, или стадо баранов, направляемое «пастухами»? Из двух вариантов правильным может быть только один ответ.

Стратегия «пастухов»

Власти на этот вопрос для себя уже ответили. В частности, организаторы презентации 4 отчета Kroll – спикер парламента Андриан Канду, премьер-министр Павел Филип и президент НБМ Серджиу Чокля. Так вот, после «напряженной» двухлетней работы американские детективы и власти страны сообщили, что «стратегия возврата будет основываться на инициировании судебных разбирательств в ключевых юрисдикциях» и «на продолжении поиска остальных похищенных средств».

«Оригинальная», нужно сказать, «стратегия». И ее эффективность мы рассмотрели ранее. Нет сомнения, что власть и компания Kroll родили «стратегию» в неимоверных муках.

Но разве существует другой способ возврата, кроме как по суду? Хорошо, что нам не предложили послать киллеров к злоумышленникам или воспользоваться услугами местной мафии.

В общем, переводя с бюрократического языка на общепонятный, нам открыто дали понять, что возврат денег никто не гарантирует. Не для того создавались «тихие налоговые гавани», чтобы потом арестовывать тех, кто открыл здесь свое «дело». А вот новые судебные издержки (и немалые) в Великобритании, на Кипре, в Гонконге, Швейцарии и других «юрисдикциях» вновь лягут на плечи населения.

И еще гражданам в качестве стратегии «возврата» вновь предложили «поиск» и идентификацию украденных денег. Вероятно, будут и новые расходы.

Только вот стоит ли спустя 2,5 года продолжать «поиск»? Ведь те, кто обязаны возвращать похищенное, уже найдены. И это – мы с вами.