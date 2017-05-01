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1 мая Игорь Додон возглавит колонну демонстрантов
01.05.2017

Президент Республики Молдова Игорь Додон примет участие в мероприятиях, посвященных международному дню солидарности трудящихся.

В 10.00 президент будет идти с колонной демонстрантов от академии наук до сквера оперы и балета, а затем выступит с речью на торжественном митинге.

В 12.00 президент отправится в государственный университет физического воспитания и спорта на встречу с двумя всемирно известными спортсменами Российской Федерации - Николаем Валуевым и Валерием Газзаевым. Состоятся спортивные соревнования.


 
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