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Экономика
Гарантированная зарплата в реальном секторе экономики повысится почти на 300 леев
01.05.2017

Почти на 300 леев увеличивается с сегодняшнего дня гарантированная минимальная зарплата в реальном секторе экономики.

Ее размер теперь составляет 2380 леев с ростом в более чем 13%. Решение принял кабмин в прошлую среду. Прибавку к окладу получат работники предприятий, не финансируемых из госбюджета. Гарантированная минимальная зарплата в реальном секторе сейчас составляет 2100 леев. Правительство её ежегодно пересматривает и увеличивает в зависимости от роста инфляции и производительности труда. 


 
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