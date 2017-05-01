Экономика Гарантированная зарплата в реальном секторе экономики повысится почти на 300 леев Почти на 300 леев увеличивается с сегодняшнего дня гарантированная минимальная зарплата в реальном секторе экономики. Ее размер теперь составляет 2380 леев с ростом в более чем 13%. Решение принял кабмин в прошлую среду. Прибавку к окладу получат работники предприятий, не финансируемых из госбюджета. Гарантированная минимальная зарплата в реальном секторе сейчас составляет 2100 леев. Правительство её ежегодно пересматривает и увеличивает в зависимости от роста инфляции и производительности труда.

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