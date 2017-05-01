Люди стали всё реже обращаться к семейным врачам

Лечение ранее прописанными лекарствами, народная медицина или отсутствие денег - таковы основные причины, из-за которых люди не обращаются к семейным врачам даже в случае острой необходимости. По данным национального бюро статистики, в прошлом году каждый четвертый гражданин в поликлинику не ходил.

Согласно опросам, 75% тех, кто не посещал врачей, объяснили это тем, что принимали ранее назначенные лекарства. Их количество с 2010 до 2016 год увеличилось более чем на 20 процентных пункта. Примерно четверть опрошенных предпочли врачам самолечение. Их число выросло за пять лет на девять процентных пункта. Из-за недостаточного количества средств в поликлинику не пошли 14%. Этот показатель, напротив, снизился на шесть процентных пунктов. Исследование проводилось в третьем квартале прошлого года. В нем участвовали две тысячи 742 респондента.