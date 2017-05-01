Как отмечают Первомай в разных странах мира

Первое мая — Международный день солидарности рабочих — был едва ли не главным праздником Советского Союза. Несколько выходных дней, парады, демонстрации, концерты.

А 2 мая было принято ходить на маевки, такое название получили пикники на природе, которые знаменовали приход теплого времени года. СССР — распался, праздник утратил свою идеологическую окраску в большинстве стран Варшавского доровора, но такое явление, как маевки, наоборот получило популярность. "Сегодня" узнала, как Первомай и маевки проходят в разных странах.

США: СОСИСКИ, ЗАЖАРЕННЫЕ ДО УГОЛЬКОВ

На сегодня профсоюзы более чем в 80 странах отмечают 1 Мая в знак солидарности в отстаивании прав трудящихся. И как ни странно, но Первомай имеет американские корни. 4 мая 1886 года тысячи рабочих Чикаго вышли на мирную демонстрацию с требованием сокращения рабочего дня до восьми часов вместо принятых на то время десяти. В результате столкновений с полицией погибло 11 человек. Через год, 1 мая, рабочие Чикаго договорились собраться с тем же требованием опять, а в знак солидарности с ними на демонстрации вышли тысячи людей в других американских городах и даже за границей.

Интересно, что через несколько лет, когда Сенат решил отмечать День борьбы трудящихся за свои права, намеренно отвергли идею сделать это 1 мая. Побоялись, что воспоминания о событиях в Чикаго могут вызвать похожие волнения. Так Днем труда выбрали первый понедельник сентября, который отмечается в Америке до сих пор и является официальным выходным. Этот день также считается неофициальным окончанием лета, а по традиции в этот день, как в и День независимости 4 июля, принято делать барбекю.

Американцы проводят маевки с пикниками и по случаю наступления весны. "Когда я жила в Нью-Йорке, мы с одногруппниками действительно ждали апреля-мая, чтобы устроить пикник в Сентрал парке. Там ничего не пожаришь, конечно, зато народ брал много выпивки, заказывал пиццу", — рассказывает украинка Катерина Панова, которая сейчас живет в Майами. Чтобы устроить пикник в парке, во многих местах нужно заранее зарезервировать павильон или прийти пораньше, чтобы занять общественные грили.

"Конечно, от наших парков американские отличаются чистотой, обязательными туалетами, душем, охраной и часто платным въездом, около 5—10 долларов с машины", — говорит Панова.

Но выезд на природу — далеко не обязательный атрибут американской маевки. "Каждый уважающий себя хозяин имеет гриль на заднем дворе. Мы с мужем тоже купили, самый лучший на рынке", — рассказывает Оксана Лекселл, которая живет в Чикаго.

"Когда жили в квартире, то жарили прямо на балконе. Поставили там гриль на углях, несмотря на то, что это вообще-то строго запрещено правилами проживания в этом здании. Некоторые соседи слышали запах, но не жаловались на нас, а писали нам смс типа "Мы знаем, что вы делаете. Мы идем к вам!" — со смехом рассказывает Панова.

Меню американских маевок обычно состоит из сосисок, курицы, крылышек, овощей на гриле, кукурузы, картофеля в фольге и даже фруктов на гриле. "Что меня удивило: многие американцы зажаривают мясо и сосиски до состояния черных угольков и с удовольствием это едят!" — удивляется Оксана Лекселл. Многонациональная страна — значит самая разнообразная еда, в том числе и на маевках. Например, люди с кубинскими корнями часто приносят на общее застолье эмпаньядас (мясной пирог), выходцы из Израиля обычно берут хумус и халу.

Неизменным атрибутом для всего многонационального народа США является пиво. Но в целом каждый пьет что хочет, ведь многие американцы держат дома полный бар разных напитков.

В США. Американцы любят устраивать пикники в парках, где есть душ и охрана, а вьезд стоит около 5—10 долларов с машины

КИТАЙ: ДЕЛАЮТ СУПЫ ХОТ-ПОТ

С "советским" налетом отмечают Первомай в КНР. По телевидению выступают руководители страны, отличившимся рабочим вручают награды и грамоты, а вечером празднование завершает концерт — все как в СССР. Но для большинства китайцев 1 мая — обычный выходной день, во время которого принято гулять, ходить по магазинам и посещать рестораны большими шумными компаниями.

"Посреди леса или парка кушать не принято, обычно для пикника арендуют зону барбекю в открытых ресторанах на свежем воздухе. Или делают хот-пот — огромный общий казан супа, в котором варят куски мяса, овощи, тофу. За 45 юаней ($7) в день можно арендовать зону барбекю для компании", — рассказывает украинка Галина Волошина, которая живет в Гуанчжоу.

Снующие по улицам праздные толпы в Первомай на руку продавцам — практически все магазины в Китае устраивают в дни праздника скидки и распродажи. Особенно это касается бытовой техники и мобильных телефонов.

Средний класс выезжает посмотреть достопримечательности. Тем более что в Китае крупные хайвеи и трассы становятся бесплатными для пассажирских авто на дни праздника. К тому же, с 2013 года власти на 20% снизили стоимость входных билетов в 1200 музеев, дворцов и других достопримечательностей страны именно на 1 мая, чтобы таким образом подтолкнуть развитие внутреннего туризма.

Китайская традиция. Главное блюдо 1 мая — общий казан супа

ЕС: ОДНОРАЗОВЫЙ ГРИЛЬ И СЭНДВИЧИ БЕЗ КОСТРА

Ночь накануне 1 мая отмечалась в Европе задолго до Международного дня труда. Это знаменитая Вальпургиева ночь, которую еще называют ночью ведьм. В древнем немецком фольклоре считалось, что в эту ночь ведьмы со всего мира слетаются на гору Брокен. Праздник существовал не только в Германии, но и во многих других странах — от Чехии до Скандинавии. Обязательный атрибут — костры, которые достигали десяти метров в высоту. Считается, что этот праздник в древние времена символизировал приход весны, обновление природы, а костры — прощание со старым.

ШВЕЦИЯ. В Швеции 1 мая называется Днем трудящихся, но в основном этот день известен как фестиваль весны. Локомотив праздника — студенты. В первый день мая у них заканчиваются лекции, впереди экзамены, лето и свобода! Неизменный атрибут шведского 1 мая — белые кепки. Во времена, когда всем студентам было положено носить головные уборы, черные кепки носили зимой, а 1 мая переходили на летний вариант — белые.

"Традиция шведских студентов — завтракать шампанским с клубникой в этот день, поливать шампанским друг друга, а потом идти в парк на пикник", — говорит Йонатан Янсон из Гетеборга. Интересно, что жечь костры и пользоваться грилями в парках страны запрещено из-за угрозы пожаров, поэтому пользуются одноразовыми грилями-решетками из проволоки и фольги, которые продаются в супермаркетах. Меню — мясо и овощи, жарят также кукурузу, иногда мидии и рыбу.

На улицах большинства городов в эти дни выступают хоровые коллективы, а в Гетеборге проводится карнавальный парад, посмотреть на который собирается четверть миллиона человек. Парад проводится ежегодно с 1909-го студентами Технического университета Чалмерса.

Швеция. Разводить костры — нельзя. Пользуются одноразовыми грилями-решетками с углями внутри

ГЕРМАНИЯ. Сожженные полицейские автомобили, битые витрины, "коктейли Молотова" и сотни раненых — такими были первомайские новости из Берлина еще несколько лет назад. Ведь в этот день радикальные левые проводят свои демонстрации, радикальные правые — свои, и оба лагеря сходились в жестоких стычках между собой и с полицией. Чтобы совладать с демонстрациями, было решено проводить в Первомай (который в Германии является выходным) больше уличных ярмарок, концертов... Сегодня эта стратегия работает. В последний раз стычки были в 2010 году, когда анархисты и другие крайние левые движения вывели на улицы более 10 тысяч человек.

"В последние годы все мирно — толпы гуляющих по улицам людей, полиция на заднем плане, старается близко не подходить. Везде гремит музыка. Народ передает друг другу пиво, марихуану. Поэтому агрессии нет. Мир, дружба", — рассказывает Майя Ихельзон, украинка, которая живет в Берлине.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. У британцев тоже есть May Day, который приходится на первый понедельник мая, и его англичане отмечают с уличными шествиями и народными гуляньями, выбором короля и королевы Мая. Кстати, именно англичане являются основоположниками традиции устраивать пиршества на природе. А слово "пикник" пришло из французского языка и вошло в обиход в 1692 году. Глагол "picquer" — означает "накалывать", а "nique" — "незначительная вещица". Сегодня англичане берут с собой на пикник сэндвичи с чеддером и маринованным огурцом, анчоусами и яйцом. Не менее любимы сосиски в домашнем тесте, холодные отбивные из ягненка, ростбиф, корнуэлльские пирожки из песочного теста с начинкой, пирог со свининой и, конечно же, знаменитые Scotch Eggs — сваренные вкрутую яйца в оболочке из колбасного фарша, обжаренные в хлебной панировке. И никаких костров...

Британия. Сегодня англичане берут на пикник сэндвичи, яйца, сосиски

ЯПОНИЯ: ПОД САКУРОЙ С СУБПРОДУКТАМИ НА ПАЛОЧКАХ

В Японии Первомай отмечается крупными демонстрациями профсоюзов, которые выводят на улицы Токио, Осаки и Нагои десятки тысяч людей. Этот день — часть так называемой Золотой недели, которая длится с 29 апреля по 5 мая. В эти дни страна отмечает День рождения императора, День зелени, День конституции и Праздник детей. Большинство работодателей дают служащим дополнительные выходные. Многие компании вообще прекращают деятельность на неделю, а для части японцев это единственный отпуск в году.

Не удивительно, что провести неделю трудолюбивые японцы пытаются с пользой: путешествуют по стране и едут за границу, несмотря на то что цены на перелеты, переезды и отели вырастают в разы.

Обязательный атрибут праздника — ханами — любование цветами сакуры. В древние времена весь императорский двор и знатные семьи выезжали в цветущие сады на несколько дней. Здесь устраивали пикники, слушали музыку, писали картины и сочиняли стихи. Традиция сохранилась и по сей день: парки крупных городов с марта по май (в зависимости от места расположения города) забиты людьми.

"Рядом с нашим домом на улице Катсушика большой спортивный парк вдоль реки. В период цветения сакуры вдоль берега буквально на рассвете люди занимают места под цветущими вишнями, расстилая пленку на земле", — рассказывает украинка Оксана Хара, которая живет в Синдзюку, одном из специальных районов Токио.

Небольшие складные мангалы японцы возят в машинах с собой. "Вместо наших привычных гигантских шашлыков на длинных шампурах в Японии маленькие якитори на бамбуковых палочках. Там и кусочки всяких частей курицы и ее субпродуктов, и кусочки свинины, и якитори из говядины — вариантов много. Но куриные, конечно, преобладают", — рассказывает Оксана Хара.

По ее словам, главное отличие японских маевок от наших — в малом употребление японцами алкоголя. Максимум — пиво. "Много детей, общие игры, спортивные состязания доминируют над застольем. В конце все аккуратно за собой убирают и даже моют территорию", — рассказывает Хара.

Под Токио. Отдых в цветах и сидя на пленке