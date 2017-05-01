Где сейчас находится осужденный экс-премьер-министр Молдовы Филат

Сменил ли бывший премьер уютную камеру пенитенциара №13 в Кишиневе на положенный согласно решению суда изолятор в тюрьме в Липканах

В начале апреля Высшая судебная палата (ВСП) опубликовала мотивационную часть приговора экс-премьеру Молдовы Владимиру Филату, спустя месяц с лишним после того, как как судьи этой инстанции отклонили протесты адвокатов и прокуроров, оставив в силе вердикт Апелляционной палаты.

Сменил ли бывший чиновник уютную камеру пенитенциара №13 в Кишиневе на положенный согласно решению суда изолятор в тюрьме в Липканах, рассказал глава управления пресс-службы Департамента пенитенциарных учреждений Молдовы Олег Пантя.

"Пока все без изменений. По процедуре — после оглашения окончательного решения ВСП и мотивационной части материалы дела передаются обратно в первую инстанцию, то есть в данном случае в суд столичного сектора Буюканы, который и должен вынести решение об исполнении приговора", —сказал Пантя. По его словам, после того, как исполнительный лист придет в пенитенциар номер 13, будет принято решение о переводе Филата.

"Как будем его переводить, так сообщим", — заключил Пантя.

Экс-премьера обвинили в "пассивной коррупции" и "извлечении выгоды из влияния" в деле о банковских нарушениях. Часть материалов с выдвинутыми обвинениями следствие передало в судебную инстанцию 22 декабря 2015 года. Процесс против Филата начался 5 января, а 27 июня его приговорили к девяти годам заключения в пенитенциаре закрытого типа.

Коллегия судей Апелляционной палаты Кишинева на заседании 11 ноября 2016 года не изменила срок заключения. Обе стороны оспорили вердикт в Высшей судебной палате. Прокуроры требовали приговорить Филата к 19 годам тюрьмы. Адвокаты настаивали на освобождении своего клиента. Филат должен будет отбывать 9 лет в тюрьме Липкан. Пенитенциар №2 расположен на севере Молдовы недалеко от границы с Румынией.

Экс-премьер будет находиться в закрытом секторе, где заключенные содержатся исключительно в камерах. За сутки им разрешено выходить на территорию пенитенциара лишь на два часа. Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры РМ Виорел Морарь заявлял Sputnik, что Филат проходит подозреваемым и по другим статьям обвинения.