Выбор ЛП: Ужасный конец или ужас без конца?

У русских есть поговорка: Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Думаю, что именно эти слова лучше всего охарактеризовывают ситуацию, в которой оказалась сейчас Либеральная партия. То, что происходит с членами этой партии, иначе как ужасом не назовешь – обыски, уголовные дела, задержания, аресты, уходы из партии, решение АП о проведении референдума об отставке Дорина Киртоакэ… Даже если эта партия и ранее сталкивалась с многочисленными сложными ситуациями, то такого как сейчас раньше точно не было.

По сути, с ЛП происходит то же самое, что ранее произошло с ЛДПМ. Уничтожение ЛДПМ тоже начиналось с того, что партию ассоциировали с коррупцией (что оттолкнуло избирателей), проводились обыски, были задержаны чиновники – сначала помельче, потом покрупнее, потом были задержаны родственники лидера партии, и, в конце концов, дело дошло непосредственно до партийной верхушки. Я не утверждаю, что представители ЛП в центральных и местных органах власти кристально чисты, потому что всем известно – дыма без огня не бывает.

Несомненно, некоторые из них почувствовали вкус легких денег, и у многих явно «рыльце в пушку», но, тем не менее, я не ошибусь, если скажу, что в Республике Молдова не либералы были и есть самыми выдающимися коррупционерами. Вместе с тем, я не настолько наивен, чтобы верить, что копившимся годами уголовным делам случайно дали ход именно сейчас, когда в стране происходят столь важные политические события. Думаю, что все происходящее смело можно назвать «коррупционно-политическим коктейлем».

Теперь, что можно сказать о ДПМ, которой принадлежит вся власть в государстве, и без ведома которой, несомненно, ни одно ведомство страны не пошевелит и пальцем? Хорошо, что партия уделяет столько внимания борьбе с коррупцией, но очень плохо, что демократы вмешивают сюда политику. В том, что касается ЛП, партии, которая в последние дни стала объектом этой борьбы с коррупцией – она стала жертвой собственной недальновидности, не рассчитав ход событий хотя бы на шаг вперед.

Неужели руководство ЛП еще в январе 2016 года не понимало, что ДПМ выбирает себе партнеров лишь для преодоления определенных этапов пути? С самого начала было ясно, что рано или поздно, ЛП постигнет участь ЛДПМ, и что ЛП может чувствовать себя в безопасности, лишь пока будет говорить с ДПМ на одном «политическом языке». Почему тогда ЛП не обезопасила свои тылы? Скорее всего, ответ на этот вопрос мы получим очень скоро.

Теперь ЛП почувствовала на собственной шкуре, что такое правовое государство, демократия и европейская интеграция, в строительстве которых партия участвует с 2009 года. Что касается положения, в котором оказались либералы, не думаю, что его можно как-то исправить. Начавшиеся процессы могут быть замедленны (чтобы дать ЛП немного времени), но никак не остановлены. Да, сейчас либералы могут принять некоторые решения, которые устроили бы ДПМ, но этим серьезнейшие проблемы ЛП не решить, это только затянет агонию партии. И поэтому сейчас выбор ЛП предельно прост: или ужасный конец, или ужас без конца.

Думитру Спэтару