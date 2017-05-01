Паника в Приднестровье: В регионе полностью пропала валюта – нет даже леев

Жителям левого берега ничего не остается, как обращаться к менялам, которые продают валюту на 30-40 процентов дороже официального курса...

Очередной удар нанесен по простым жителям Приднестровья: в обменках региона исчезла валюта. От слова – совсем. В социальных сетях по этому поводу – настоящая паника. Особенно страдают те, кто учится в Кишиневе.

Жителям региона ничего остается идти двумя путями. Первый: обращаться к менялам, которые, как в старые добрые 90-е, стали крутится у обменников. Правда, продают они доллары-евро-лей на 30-40 процентов дороже официального курса.

Второй путь: искать знакомых среди местных пожилых людей, получающих пенсию в российских рублях, и менять деньги у них.

По мнению экспертов, исчезновение валюты произошло практически одновременно с новостью о том, что Приднестровье проиграло тендер на продажу электроэнергии в Кишинев – теперь поступления валюту в Левобережье резко сократится.

После этого, говорят, тамошние банки категорически не хотят продавать валюту населению по официальному курсу. Происходит следующий круговорот: банки продают валюту обменкам, те – менялам. И все – по курсу, значительно превышающему официальный.

Скорее всего, в ближайшее время рядовые жители Приднестровья (опять же, как 90-е годы) будут заниматься мелкой продажей в Кишиневе товаров местного производства – в первую очередь, коньяком и текстилем. По другому – не выжить.