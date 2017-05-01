Валуев о первомайском марше в Кишиневе: Мы даже не сумели дойти до конца колонны

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Политика
Депутат Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия", многократный чемпион, в том числе мира, по боксу Николай Валуев вместе с десятками тысяч граждан Молдовы принимает участие в первомайском марше в центре Кишинева.
- Замечательный парад, пришло много людей. Мы до конца колонны даже не дошли, со всеми не успели поздороваться, времени не хватило, - поделился он впечатлениями.
Валуев отметил, что принял приглашение принять участие в марше в Кишиневе, так как "мы поддерживаем наших братьев в Молдове".
- Не забывайте, что не так давно мы все жили в огромной стране - Советском союзе. Союз распался, но люди остались - не только с памятью, но и с желанием добиваться социальной справедливости и не только. Люди вышли на демонстрацию, и мы поддерживаем это, так как "Единая Россия" всегда поддерживает и будет поддрживать людей труда, - добавил он.
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