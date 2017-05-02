Молдова уже лишилась Бельц, а завтра сама себя сотрет с карты мира

Наши граждане лучше будут ухаживать за чужими стариками, чем жить на Родине

За последние три года из страны навсегда уехало 130 тысяч наших сограждан, это население второго по численности города республики

Есть у меня друг, уехал работать за границу лет пятнадцать назад. Дети выросли в Португалии, футболом занимаются, играют в юниорских командах известного португальского клуба. Вся семья там, домой приезжает раза два в год, на праздники, сраиков да могилы близких навестить. Это все, что его здесь держит. Главное, прошлое, настоящее и будущее — там, на чужбине. Но это для нас — чужбина! Для него — это, если не родное, то настоящее и близкое, а для его детей это и есть Родина.

Таких историй, у каждого из нас — вагон и маленькая тележка. Уезжают, вроде, на заработки люди, а обратно не возвращаются. Или сразу едут на ПМЖ, в США и Канаду. Езжу регулярно по молдавской провинции, по селам нашим и вижу, стоит дом, добротный, свежепостроенный, со стеклопакетами, а никто в нем не живет. За границей хозяева, а вернутся ли, никому не известно. Вдумайтесь в эту цифру — за три года из Молдовы уехало навсегда 130 тысяч граждан страны! Это же целый крупный молдавский город! Это же население второго после Кишинева города — Бельц! Представьте, что всего за три года с карты страны полностью исчез второй по численности город Молдовы!

И, что ни говори, а за нашими отъезжающими есть сермяжная правда! Лучше итальянским пенсионерам попы мыть, чем спиться, сойти с ума или покончить жизнь самоубийством в Молдове! Сгущаю краски, скажете? А что в Молдове делать-то? Работы достойной с достойной же зарплатой нет, а за ту, что есть, копейки платят. Власть коррумпирована, миллиард украли, пенсии и пособия — грошовые, образование в результате реформ — ниже плинтуса, врачей хороших не осталось, в поликлиниках — очереди, в больницах за все платить надо, даже если медполис имеется. Страна разобщена, унионисты гнут свою линию, мечтая о ликвидации государства...

И зачем, спрашивается, жить в такой стране?! Чтобы душа не только за себя и свою семью, но и за Родину болела?! А так, уехал, сам решаешь свои собственные трудности и проблемы, а за Родину как-то не так сильно уже переживается. Потому что некогда переживать, времени совсем нет! Надо работать, зарабатывать, детей поднимать, старикам и родственникам, оставшимся в Молдове, помогать...

Вот и едут на чужбину, не видя дома света в конце тоннеля. А ведь никто бы не уезжал, если бы власть хоть чуть-чуть меньше заботилась о собственном обогащении и благополучии и чуточку больше думала бы о своем народе и своей стране. Но даже мечтать об этом грустно, потому что беспросветно все и мрачно. Потому и едут и поток не прекращается. Пройдет еще года два-три и с карты Молдовы исчезнет еще один город под условным названием «Бельцы» или четыре «Оргеева». И кто тогда здесь жить останется? Так и войдем в историю исчезнувшей страной, страной, которая сама себя стерла с политической карты мира...

Леонид РЯБКОВ