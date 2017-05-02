Как молдавский парламент может быть запросто распущен!

Один молдавский журналист позвонил мне пару дней назад, чтобы «предложить тему для новой публикации». Он откровенно мне признался, что пишет новости, но в отличие от меня, «пишущего что угодно в своих статьях», он высказывать свою точку зрения не может. Рассказанное им показалось мне интересным, поэтому я пообещал, что опубликую его точку зрения в своих материалах.

Если конкретно, то он обратил мое внимание на тот факт, что «многие депутаты бегут из парламента, потому что больше не хотят ассоциироваться с тем, что сейчас там происходит». В качестве примеров он привел депутатов Кирилла Лучинского, Виктора Рошку и Лилиану Палихович. «Ясно, что этот парламент не более чем пародия и издевательство над волеизъявлением народа. Он больше не представляет собой то, за что граждане отдали свои голоса во время парламентских выборов. Но удивительно другое – почему никто не подходит к вопросу роспуска парламента и проведению досрочных парламентских выборов профессионально?».

Заинтригованный, я спросил, что он имеет в виду, но не ранее, чем вспомнить, что парламент может быть распущен только в двух случаях: если не удается назначить правительство (после двух безуспешных попыток), и если в течение трех месяцев не удается принять ни одного законодательного акта. Третья возможность (неизбрание президента) исчезла после того, как мы вернулись к прямому избранию главы государства. Если честно, я думал, что сейчас он начнет приводить аргументы вроде – «этот парламент не отражает волеизъявления народа от 30 ноября 2014 года», «одной партии не позволили участвовать в выборах, но позже судебные инстанции вынесли решение в пользу этой партии, и это является основанием для роспуска парламента» и др. Но то, что сказал мне мой собеседник, заставило меня задуматься.

Обратившийся ко мне журналист считает, что существует еще одна возможность распустить парламент Республики Молдова: депутаты четырех партий, что недовольны ситуацией в парламенте (ПСРМ, ПКРМ, ЛДПМ и ЛП), должны сложить свои депутатские мандаты и обратиться в ЦИК с требованием аннулировать списки кандидатов, зарегистрированные для минувших парламентских выборов. Если эти списки будут аннулированы, автоматически аннулируются и мандаты депутатов-перебежчиков, которые пришли в парламент по спискам соответствующих партий, но потом покинули фракции. Таким образом, в парламенте останется менее одной пятой состава, и он утратит свою дееспособность, что неизбежно приведет к проведению досрочных парламентских выборов.

Мой коллега также допускает, что «могут быть найдены способы сохранения мандатов депутатов-перебежчиков, и Центральная избирательная комиссия и Конституционный суд вновь могут принять решения в пользу известно какой партии и т. д., и т. п.», но «попытаться стоит». «Это станет своеобразной акцией протеста, и даже если не приведет к досрочным выборам, то неизбежно выявит много важных вещей, которые помогут людям в дальнейшем правильно ориентироваться в молдавской политике».

Лично я не знаю, что и думать. Я не политик и не юрист, чтобы высказываться на эту тему, но как журналисту мне эта идея понравилась. Поэтому я и опубликовал ее. А что Вы думаете по поводу этой идеи?

Думитру Спэтару