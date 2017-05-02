Гилецки будет избран на должность вице-председателя ПАСЕ

Лидер парламентской Европейской народной группы, депутат Валерий Гилецки будет избран на должность вице-председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом депутат рассказал журналисту Георгию Бобейко в ходе интервью, предоставленного во время весенней сессии ПАСЕ.

Как сообщает портал ТРИБУНА, Валерий Гилецки должен был быть избран еще на прошлой неделе, но голосование было снято с повестки дня, потому что подготовительные мероприятия затянулись из-за пасхальных праздников. Теперь, похоже, все готово, и на следующей сессии ПАСЕ Валерий Гилецки будет избран на означенную должность.