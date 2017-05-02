Минимальная зарплата повысилась. Каковы же реальные зарплаты?

С 1 мая минимальная гарантированная заработная плата в реальном секторе увеличилась на 280 лей – до 2380 лей в месяц. До сих пор эта цифра составляла 2100 лей. Так сказано в постановлении правительства №165/ 09.03.2010, с ежегодными изменениями этой самой гарантированной зарплаты.

В постановлениях правительства это оговаривается из года в год. А вот что имеем в основном законе - о системе оплаты бюджетников? Как видим, большая часть зарплат была меньше 2100 лей за прошлый год и меньше 2380 - с 1 мая т.г..

И кто должен исправить? И где? В законе или в постановлении?

Или правительство не было вправе принимать решение, противоречащее основному закону?

А вот что сказано в законе №355/2005 о оплате труда в бюджетной сфере (отдельные выписки из разных таблиц) - размер месячного оклада в леях.

Начальник генерального штаба 2250–3000 Директор департамента при министерстве 2000–2750 Директор главного управления 1850–2600 Начальник управления 1700–2450 Начальник отдела 1500–2250 Главный специалист 1300–1950 Специалист 1100–1650 Адъютант 1000–1500

Директор департамента при министерстве, начальник Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 2000–2750 Директор главного управления 1850–2600 Начальник управления 1700–2450 Начальник отдела 1500–2250 Начальник службы, бюро 1400–2100 Главный специалист, главный инспектор 1300–1950 Старший специалист, старший инспектор 1200–1800 Специалист, инспектор 1100–1650

Должности офицерского состава Службы информации и безопасности Директор главного управления 1850–2600 Начальник управления 1700–2450 Начальник службы, отдела, советник директора 1500–2250 Начальник бюро, группы 1400–2100 Старший оперативный уполномоченный, главный специалист 1300–1950 Оперативный уполномоченный, ведущий специалист 1200–1800 Специалист 1100–1650





IV. Основные должности работников

Службы государственной охраны Начальник главного управления 1850–2600 Начальник управления 1700–2450 Начальник отдела 1600–2350 Начальник службы 1500–2250 Главный офицер, главный инспектор, главный специалист 1350–2000 Старший офицер, старший инспектор 1200–1800 Офицер, инспектор, специалист 1100–1650 Субофицер 1000–1500





Должности фельдъегерского личного состава Государственной фельдъегерской службы Заместитель начальника службы 1900 – 2650 Начальник управления 1700–2450 Начальник отдела 1500–2250 Старший инспектор по особым поручениям 1200–1800 Старший инспектор 1100–1650 Инспектор 1000–1500

Заведующий библиотекой, заведующий читальным залом, заведующий приемной, заведующий архивом, заведующий машинописным бюро, заведующий экспедицией 1650 1600 Заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий копировально-множительным бюро 1550 1500 Главный аналитик информационных систем, главный программист, главный инженер по эксплуатации информационных систем, главный инженер по защите информации; главный администратор: баз данных, компьютерных сетей, информационных систем 2300 2200 Старший аналитик информационных систем, старший программист, старший инженер по эксплуатации информационных систем, старший инженер по защите информации; старший администратор: баз данных, компьютерных сетей, информационных систем 2100 2000 Аналитик информационных систем, программист, инженер по эксплуатации информационных систем, инженер по защите информации; администратор: баз данных, компьютерных сетей, информационных систем 2000 1900 Главные инженеры всех специальностей, главный экономист, главный бухгалтер, главный бухгалтер-кассир, главный переводчик, главный редактор, главный товаровед 2100 2000 Старшие инженеры всех специальностей, старший экономист, старший бухгалтер, старший бухгалтер-кассир, старший переводчик, старший редактор, старший товаровед 1900 1800 Инженеры всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-кассир, переводчик, редактор, товаровед 1800 1700 Старшие техники со средним специальным образованием всех специальностей 1700 1600 Техники со средним специальным образованием всех специальностей 1600 1550 Ответственный секретарь коллегии 1500 1450 Секретарь руководителя (за исключением указанного в приложении 12) 1500 1450 Старший хранитель фондов, старший статистик, старший инспектор 1600 1550 Статистик, инспектор, диспетчер, кассир, хранитель фондов, оператор по вводу, проверке и обработке данных 1500 1450 Администратор, комендант здания, стенографистка, секретарь-стенографистка, машинистка, секретарь, обработка текстов на компьютере 1500 1450 Архивариус, реставратор архивных и библиотечных материалов 1400 1350 Курьер, экспедитор, дежурный бюро пропусков 1350 1300 Персонал канцелярии: Заведующий канцелярией, заведующий секретариатом 2400 2300 Старший инспектор по контролю за исполнением решений 1800 1700 Инспектор по контролю за исполнением решений 1600 1550 Старший делопроизводитель 1600 1550 Делопроизводитель 1500 1450





847/14.02.2002 Закон об оплате труда

В оригинале, первоначально

Статья 12. Минимальная заработная плата устанавливается и пересматривается в порядке, установленном законодательством.



Статья 12. Порядок установления и пересмотра минимальной заработной платы и гарантированного минимального размера заработной платы в реальном секторе

(1) Минимальная заработная плата устанавливается и пересматривается в порядке, предусмотренном законодательством.

(2) Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе устанавливается Правительством после консультаций с социальными партнерами.

(3) Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе пересматривается ежегодно в зависимости от суммарного годового роста индекса потребительских цен и прироста производительности труда на национальном уровне.

(4) Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе служит основой для дифференциации должностных окладов/тарифных ставок в зависимости от квалификации, уровня профессиональной подготовки и компетентности работника, а также от уровня ответственности, который предполагают выполняемые обязанности/работы, и сложности последних.

(5) В гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе не включаются дополнительная заработная плата и другие стимулирующие или компенсационные выплаты.

п. 1, 2 и 3 в редакции с 11.2008

п.4 и 5 дополнены с 12.2016



Постановление правительства N 165 от 09.03.2010 о гарантированном минимальном размере заработной платы в реальном секторе

Динамика повышения гарантированной зарплаты в реальном секторе

