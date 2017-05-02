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Экономика
Минимальная зарплата повысилась. Каковы же реальные зарплаты?
02.05.2017

С 1 мая минимальная гарантированная заработная плата в реальном секторе увеличилась на 280 лей – до 2380 лей в месяц. До сих пор эта цифра составляла 2100 лей. Так сказано в постановлении правительства №165/  09.03.2010, с ежегодными изменениями этой самой гарантированной зарплаты.

В постановлениях правительства это оговаривается из года в год. А вот что имеем в основном законе - о системе оплаты бюджетников? Как видим, большая часть зарплат была меньше 2100 лей за прошлый год и меньше 2380 - с 1 мая т.г..

И кто должен исправить? И где? В законе или в постановлении?

Или правительство не было вправе принимать решение, противоречащее основному закону?

А вот что сказано в законе №355/2005 о оплате труда в бюджетной сфере (отдельные выписки из разных таблиц) - размер месячного оклада в леях.

 

Начальник генерального штаба

2250–3000

Директор департамента при министерстве

2000–2750

Директор главного управления

1850–2600

Начальник управления

1700–2450

Начальник отдела

1500–2250

Главный специалист

1300–1950

Специалист

1100–1650

Адъютант

1000–1500

 

Директор департамента при министерстве, начальник Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций

2000–2750

Директор главного управления

1850–2600

Начальник управления

1700–2450

Начальник отдела

1500–2250

Начальник службы, бюро

1400–2100

Главный специалист, главный инспектор

1300–1950

Старший специалист, старший инспектор

1200–1800

Специалист, инспектор

1100–1650


Должности офицерского состава Службы информации и безопасности

 

Директор главного управления

1850–2600

Начальник управления

1700–2450

Начальник службы, отдела, советник директора

1500–2250

Начальник бюро, группы

1400–2100

Старший оперативный уполномоченный, главный специалист

1300–1950

Оперативный уполномоченный, ведущий специалист

1200–1800

Специалист

1100–1650


 

IV. Основные должности работников
Службы государственной охраны

 

Начальник главного управления

1850–2600

Начальник управления

1700–2450

Начальник отдела

1600–2350

Начальник службы

1500–2250

Главный офицер, главный инспектор, главный специалист

1350–2000

Старший офицер, старший инспектор

1200–1800

Офицер, инспектор, специалист

1100–1650

Субофицер

1000–1500


 

Должности фельдъегерского личного состава

Государственной фельдъегерской службы

 

Заместитель начальника службы

1900 – 2650

Начальник управления

1700–2450

Начальник отдела

1500–2250

Старший инспектор по особым поручениям

1200–1800

Старший инспектор

1100–1650

Инспектор

1000–1500

 

Заведующий библиотекой, заведующий читальным залом, заведующий приемной, заведующий архивом, заведующий машинописным бюро, заведующий экспедицией

1650

1600

Заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий копировально-множительным бюро

1550

1500

Главный аналитик информационных систем, главный программист, главный инженер по эксплуатации информационных систем, главный инженер по защите информации; главный администратор: баз данных, компьютерных сетей, информационных систем

2300

2200

Старший аналитик информационных систем, старший программист, старший инженер по эксплуатации информационных систем, старший инженер по защите информации; старший администратор: баз данных, компьютерных сетей, информационных систем

2100

2000

Аналитик информационных систем, программист, инженер по эксплуатации информационных систем, инженер по защите информации; администратор: баз данных, компьютерных сетей, информационных систем

2000

1900

Главные инженеры всех специальностей, главный экономист, главный бухгалтер,  главный бухгалтер-кассир, главный переводчик, главный редактор, главный товаровед

2100

2000

Старшие инженеры всех специальностей, старший экономист, старший бухгалтер,  старший бухгалтер-кассир, старший переводчик, старший редактор, старший товаровед

1900

1800

Инженеры всех специальностей, экономист, бухгалтер,  бухгалтер-кассир, переводчик, редактор, товаровед

1800

1700

Старшие техники со средним специальным образованием всех специальностей

1700

1600

Техники со средним специальным образованием всех специальностей

1600

1550

Ответственный секретарь коллегии 

1500

1450

Секретарь руководителя (за исключением указанного в приложении 12)

1500

1450

Старший хранитель фондов,  старший статистик, старший инспектор

1600

1550

Статистик, инспектор, диспетчер, кассир, хранитель фондов, оператор по вводу, проверке и обработке данных

1500

1450

Администратор, комендант здания, стенографистка, секретарь-стенографистка, машинистка, секретарь, обработка текстов на компьютере

1500

1450

Архивариус, реставратор архивных и библиотечных материалов

1400

1350

Курьер, экспедитор, дежурный бюро пропусков

1350

1300

Персонал канцелярии:

    

Заведующий канцелярией, заведующий секретариатом

2400

2300

Старший инспектор по контролю за исполнением решений

1800

1700

Инспектор по контролю за исполнением решений

1600

1550

Старший делопроизводитель

1600

1550

Делопроизводитель

1500

1450


 

847/14.02.2002 Закон об оплате труда

 

В оригинале, первоначально

Статья 12. Минимальная заработная плата устанавливается и пересматривается в порядке, установленном законодательством.


            Статья 12. Порядок установления и пересмотра минимальной заработной платы и гарантированного минимального размера заработной платы в реальном секторе

(1) Минимальная заработная плата устанавливается и пересматривается в порядке, предусмотренном законодательством.

(2) Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе устанавливается Правительством после консультаций с социальными партнерами.

(3) Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе пересматривается ежегодно в зависимости от суммарного годового роста индекса потребительских цен и прироста производительности труда на национальном уровне.

(4) Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе служит основой для дифференциации должностных окладов/тарифных ставок в зависимости от квалификации, уровня профессиональной подготовки и компетентности работника, а также от уровня ответственности, который предполагают выполняемые обязанности/работы, и сложности последних.

(5) В гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе не включаются дополнительная заработная плата и другие стимулирующие или компенсационные выплаты.

п. 1, 2 и 3 в редакции с 11.2008

п.4 и 5 дополнены с 12.2016


Постановление правительства N 165  от  09.03.2010 о гарантированном минимальном размере заработной платы в реальном секторе

 

Динамика повышения гарантированной зарплаты в реальном секторе
 

с 01.02.2010

1100 лей

% роста

с 01.05.2012

1300

118,2

с 01.05.2013

1400

107,7

с 01.05.2014

1560

111,4

с 01.05.2015

1900

121,8

с 01.05.2016

2100

110,5

с 01.05.2017

2380

113,3

 


 
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