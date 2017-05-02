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Минимальная зарплата повысилась. Каковы же реальные зарплаты?
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|02.05.2017
С 1 мая минимальная гарантированная заработная плата в реальном секторе увеличилась на 280 лей – до 2380 лей в месяц. До сих пор эта цифра составляла 2100 лей. Так сказано в постановлении правительства №165/ 09.03.2010, с ежегодными изменениями этой самой гарантированной зарплаты.
В постановлениях правительства это оговаривается из года в год. А вот что имеем в основном законе - о системе оплаты бюджетников? Как видим, большая часть зарплат была меньше 2100 лей за прошлый год и меньше 2380 - с 1 мая т.г..
И кто должен исправить? И где? В законе или в постановлении?
Или правительство не было вправе принимать решение, противоречащее основному закону?
А вот что сказано в законе №355/2005 о оплате труда в бюджетной сфере (отдельные выписки из разных таблиц) - размер месячного оклада в леях.
|
Начальник генерального штаба
|
2250–3000
|
Директор департамента при министерстве
|
2000–2750
|
Директор главного управления
|
1850–2600
|
Начальник управления
|
1700–2450
|
Начальник отдела
|
1500–2250
|
Главный специалист
|
1300–1950
|
Специалист
|
1100–1650
|
Адъютант
|
1000–1500
|
Директор департамента при министерстве, начальник Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций
|
2000–2750
|
Директор главного управления
|
1850–2600
|
Начальник управления
|
1700–2450
|
Начальник отдела
|
1500–2250
|
Начальник службы, бюро
|
1400–2100
|
Главный специалист, главный инспектор
|
1300–1950
|
Старший специалист, старший инспектор
|
1200–1800
|
Специалист, инспектор
|
1100–1650
|
Должности офицерского состава Службы информации и безопасности
|
Директор главного управления
|
1850–2600
|
Начальник управления
|
1700–2450
|
Начальник службы, отдела, советник директора
|
1500–2250
|
Начальник бюро, группы
|
1400–2100
|
Старший оперативный уполномоченный, главный специалист
|
1300–1950
|
Оперативный уполномоченный, ведущий специалист
|
1200–1800
|
Специалист
|
1100–1650
|
IV. Основные должности работников
Службы государственной охраны
|
Начальник главного управления
|
1850–2600
|
Начальник управления
|
1700–2450
|
Начальник отдела
|
1600–2350
|
Начальник службы
|
1500–2250
|
Главный офицер, главный инспектор, главный специалист
|
1350–2000
|
Старший офицер, старший инспектор
|
1200–1800
|
Офицер, инспектор, специалист
|
1100–1650
|
Субофицер
|
1000–1500
|
Должности фельдъегерского личного состава
Государственной фельдъегерской службы
|
Заместитель начальника службы
|
1900 – 2650
|
Начальник управления
|
1700–2450
|
Начальник отдела
|
1500–2250
|
Старший инспектор по особым поручениям
|
1200–1800
|
Старший инспектор
|
1100–1650
|
Инспектор
|
1000–1500
|
Заведующий библиотекой, заведующий читальным залом, заведующий приемной, заведующий архивом, заведующий машинописным бюро, заведующий экспедицией
|
1650
|
1600
|
Заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий копировально-множительным бюро
|
1550
|
1500
|
Главный аналитик информационных систем, главный программист, главный инженер по эксплуатации информационных систем, главный инженер по защите информации; главный администратор: баз данных, компьютерных сетей, информационных систем
|
2300
|
2200
|
Старший аналитик информационных систем, старший программист, старший инженер по эксплуатации информационных систем, старший инженер по защите информации; старший администратор: баз данных, компьютерных сетей, информационных систем
|
2100
|
2000
|
Аналитик информационных систем, программист, инженер по эксплуатации информационных систем, инженер по защите информации; администратор: баз данных, компьютерных сетей, информационных систем
|
2000
|
1900
|
Главные инженеры всех специальностей, главный экономист, главный бухгалтер, главный бухгалтер-кассир, главный переводчик, главный редактор, главный товаровед
|
2100
|
2000
|
Старшие инженеры всех специальностей, старший экономист, старший бухгалтер, старший бухгалтер-кассир, старший переводчик, старший редактор, старший товаровед
|
1900
|
1800
|
Инженеры всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-кассир, переводчик, редактор, товаровед
|
1800
|
1700
|
Старшие техники со средним специальным образованием всех специальностей
|
1700
|
1600
|
Техники со средним специальным образованием всех специальностей
|
1600
|
1550
|
Ответственный секретарь коллегии
|
1500
|
1450
|
Секретарь руководителя (за исключением указанного в приложении 12)
|
1500
|
1450
|
Старший хранитель фондов, старший статистик, старший инспектор
|
1600
|
1550
|
Статистик, инспектор, диспетчер, кассир, хранитель фондов, оператор по вводу, проверке и обработке данных
|
1500
|
1450
|
Администратор, комендант здания, стенографистка, секретарь-стенографистка, машинистка, секретарь, обработка текстов на компьютере
|
1500
|
1450
|
Архивариус, реставратор архивных и библиотечных материалов
|
1400
|
1350
|
Курьер, экспедитор, дежурный бюро пропусков
|
1350
|
1300
|
Персонал канцелярии:
|
|
|
Заведующий канцелярией, заведующий секретариатом
|
2400
|
2300
|
Старший инспектор по контролю за исполнением решений
|
1800
|
1700
|
Инспектор по контролю за исполнением решений
|
1600
|
1550
|
Старший делопроизводитель
|
1600
|
1550
|
Делопроизводитель
|
1500
|
1450
847/14.02.2002 Закон об оплате труда
В оригинале, первоначально
Статья 12. Минимальная заработная плата устанавливается и пересматривается в порядке, установленном законодательством.
Статья 12. Порядок установления и пересмотра минимальной заработной платы и гарантированного минимального размера заработной платы в реальном секторе
(1) Минимальная заработная плата устанавливается и пересматривается в порядке, предусмотренном законодательством.
(2) Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе устанавливается Правительством после консультаций с социальными партнерами.
(3) Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе пересматривается ежегодно в зависимости от суммарного годового роста индекса потребительских цен и прироста производительности труда на национальном уровне.
(4) Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе служит основой для дифференциации должностных окладов/тарифных ставок в зависимости от квалификации, уровня профессиональной подготовки и компетентности работника, а также от уровня ответственности, который предполагают выполняемые обязанности/работы, и сложности последних.
(5) В гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе не включаются дополнительная заработная плата и другие стимулирующие или компенсационные выплаты.
п. 1, 2 и 3 в редакции с 11.2008
п.4 и 5 дополнены с 12.2016
Постановление правительства N 165 от 09.03.2010 о гарантированном минимальном размере заработной платы в реальном секторе
Динамика повышения гарантированной зарплаты в реальном секторе
|
с 01.02.2010
|
1100 лей
|
% роста
|
с 01.05.2012
|
1300
|
118,2
|
с 01.05.2013
|
1400
|
107,7
|
с 01.05.2014
|
1560
|
111,4
|
с 01.05.2015
|
1900
|
121,8
|
с 01.05.2016
|
2100
|
110,5
|
с 01.05.2017
|
2380
|
113,3
|
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