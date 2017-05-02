Платон: Два вопроса, которые должна задать оппозиция Плахотнюку и Канду на дебатах по изменению избирательной системы

Находясь в тюрьме, даже здесь слышу, как Демпартия собирает подписи в поддержку одномандатной системы. Сюжеты из рейдерских захватов а-ля 90-ые годы. Например, в нескольких селах Ниспоренского района примары собирали подписи жителей под обращением к правительству на строительство канализации, дороги и т.п. Так как подписей было много, а обращение уместилось на первом листе, то подписи ставились на 2-х, 3-х, 4-х чистых листах. В последующем первый лист заменялся на оду, воспевающую одномандатную систему, к нему прикреплялись листы с подписями во имя канализации и отправлялись в Кишинёв. И так по всей стране.

Демократы заявили, что собрали более 800 тысяч подписей. Прекрасно. Раз так, то:

Первый вопрос: Давайте тогда проведём референдум по этому вопросу, и не будем попусту ломать копья. Раз такая массовая поддержка населения, то почему бы Демпартии просто не провести демократическую процедуру изменения законодательства – референдум? Все помнят, как перед президентскими выборами Плахотнюк заявлял о закрытых опросах, которые показывали убедительную победу Лупу. И все мы были свидетелями тому, как Лупу за два часа собрал 25 тысяч подписей. Мы уже привыкли к подобному наглому вранью. Г-н Плахотнюк, г-н Канду, почему вы не хотите провести референдум и показать себя истинными европейцами и демократами, а не жуликами и мошенниками? Играть нужно по правилам, а не с правилами.

И второй вопрос: Массовые присоединения независимых депутатов Парламента к фракции Демпартии являются именно той моделью, которую вы хотите осуществить в следующем Парламенте? Ситуация происходящая сейчас в Парламенте — это скрытая проституция. Изменение избирательной системы на одномандатные округа в условиях диктатуры – это легализация проституции. А возможность досрочно отзывать депутата с должности – не что иное, как антимонопольные меры против завышения цен.

Вот что на самом деле скрывается за бесконечной болтовней про заботу о гражданах.

Вячеслав Платон 14.04.2017