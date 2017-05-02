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Экономика
МВФ одобряет реформу пенсионной системы в Молдове
02.05.2017

Реформа пенсионной системы - важнейшее достижение молдавского правительства. Это подчеркнули эксперты Международного валютного фонда.

В оценочном докладе МВФ говорится, что устойчивость системы повысилась благодаря поэтапному повышению пенсионного возраста до 63 лет для женщин и мужчин и сокращения срока взносов в пенсионный фонд. Проект реформы пенсионной системы в Молдове обсуждался с экспертами Всемирного банка, а комплексную оценку налогового эффекта еще не завершили. В МВФ отмечают, что стабильность системы обеспечит рост социальных взносов, в особенности это касается сотрудников сферы обороны и безопасности, а также повышения зарплат в целом.


 
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