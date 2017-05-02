Проверка местной молочной продукции показала, что качество соответствует нормам

Каждый из нас употребляет ежегодно в среднем 200 литров молока и молочных продуктов. Местные производители заверяют, что на прилавки магазинов поставляют только качественный товар. Убедиться в этом решили наши коллеги из передачи „Moldova, ţară de minune”. Вместе с инспекторами Агентства по защите прав потребителей они сделали контрольную закупку молочной продукции, которую и отправили в лаборатории.

В магазинах приобрели 14 видов молочных продуктов местного производства и отправили в лаборатории республиканского центра ветеринарной диагностики и в частную лабораторию в Бухаресте.

"Мы получили отрицательный результат. Это значит, что растительные жиры в составе продуктов отсутствует. Есть только молочные жиры", - говорит глава управления АЗПП Вячеслав Чухрий.

Специалисты Национального агентства продовольственной безопасности взяли несколько проб молочных продуктов в местных супермаркетах и на молокозаводах.

"Некоторые производители добавляют в кисломолочные продукты растительные жиры, но их не должно быть. Может быть и 20, и 40%. Некоторые то же самое добавляют в масло, и даже в молоко", - отмечает замглавы НАПБ Ион Тома.

Растительные жиры обнаружили и в двух партиях импортных молочных продуктов.

Производителям и импортёрам, которые поставляют некачественные товары, грозит всего 7500 леев штрафа. К примеру, в Румынии, за подобные нарушения штрафы достигают 200 тысяч леев.

По закону, использование растительных жиров в производстве молочных продуктов допускается. Однако производители обязаны указать это на упаковке товара.