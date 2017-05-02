Глава АП Виорел Морарь: Мы запросим помощь у ФБР по делу «Ландромата»

27 апреля исполнился ровно год, с того момента, как Виорел Морарь принял на себя всю ответственность за работу Антикоррупционной прокуратуры Республики Молдова. По этому поводу, редакция портала Deschide.MD предложила ему провести небольшое интервью, в ходе которого глава АП рассказал о приоритетах организации которую он возглавляет и об их различиях с «избирательной юстицией». Кроме этого, мы пообщались на тему «переговоров» между сотрудниками прокуратуры и коррупционерами – мера, колеблющаяся между удобством и тактикой. Мы не забыли также, поговорить о развитии дела, находящихся в ведении антикоррупционного ведомства, чтобы в финале остановиться на двух, самых резонансных темах: «Кража в «Банка де Экономий» и «Ландромат».

1. На днях исполнился ровно год, с того дня, как Вы возглавили «антикоррупционную борьбу» в Республике Молдова. Не исключено, что это самый «щедрый» год, со дня провозглашения независимости, на тему «громких имен, на руках носителей которых затворились наручники». Наш вопрос следующий: почему они а не другие? (Платон, Филат, Русу, Трибой, Грама, Киринчук, Талмач, Пинчевский, Ротару, Паинку, Грозаву, Котец, Гамрецкий, Пынтя, Морей, Нукэ, Жувалэ, Андриуцэ, Коркодел, Папушой, и другие). Чем можно доказать что мы не имеем дело с «избирательной юстицией».

- Почему Вы решили, что я обязан Вас в чем-то убеждать? Если вы пройдетесь еще раз по списку, то сами заметите, что это люди из совершенно разных областей, различных государственных организаций, и наконец, совершенно разных партий (по крайней мере, именно об этом мы узнаем позже, от Вас, журналистов. Наши действия не зависят от политического окраса). В конце-концов, кто бы не находился в поле нашего зрения, это все равно не останется без критики и недовольства. Вы ведь и сами видите, «зрители, аплодирующие нашим действиям», отличаются от случая к случаю.

Я вот что хотел бы Вам сказать: Сегодня – это те, кого назвали Вы (Далеко не всех!!!), завтра будут другие. «Другими» я называю совершающих коррупционные действия, либо действия связанные с этим феноменом, а прокуроры занимаются раскрытием дела, доказывающих их виновность. Более того, к сведению, прокурора тоже можно привлечь к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий, либо за их использование в целях привлечения к уголовной ответственности невиновных лиц…

2. Вы уже были у руля этого ведомства, в качестве временного главы, но, честно признаться, на то время борьба с феноменом коррупции была не столь ярко выраженной. Как вы можете объяснить разницу между тем временем и сегодняшним днем? Вы стали более свободны в собственных действиях?

- Хочу Вам заметить, что только Вам видна разница между тем периодом и сегодняшним днем, точнее тем, что мы делаем сейчас. Я бы хотел Вам напомнить, что мое «временное исполнение» продолжалось всего 6 месяцев, несмотря на столь короткий срок, я уверен, нам удалось сделать достаточно много. Я не хотел бы сейчас перечислять все что было сделано за тот период, это походило бы скорее на хвастовство. Но если Вы не припомните громких дел тех времен, я не обижусь, если Вы продолжите считать что те дела были не столь показательными. Что касается свободы, мы были свободны ровно на столько, сколько нам позволяло для этого законодательство. И тогда, и сейчас и все время, начиная с того момента, как я начал трудиться в органах прокуратуры.

3. Не только нам, но и многим другим заметно, что возглавляемое Вами ведомство ведет переговоры с фигурантами дел расследуемых антикоррупционной прокуратурой, либо на них осуществляется давление. Скажите, это нормальная практика в борьбе с коррупцией? Сотрудничаешь с одними, которые «сдадут» других? Либо, это удобный способ получить необходимые доказательства?

- В данном случае, речь идет не о переговорах в классическом понимании этого слова, тем более ни о каком давлении речь вообще не идет. Акцентируется внимание на неких «соглашениях», предусмотренных уголовным и уголовно-процессуальным законодательствами, позволяющим некие скидки для обвиняемых, либо освобождение от уголовной ответственности, при условии сотрудничества со следствием, чистосердечном раскаянии, доносительстве на противозаконные действия других лиц, вовлеченных в противоправные дела.

Хочу Вам заметить, что именно подобная практика позволила нам значительно продвинуться по многим делам. Естественно, всякий раз, прокуроры стараются собрать и другие доказательства, подтверждающие чей-либо донос, даже если эти свидетельства, также могут быть использованы в качестве доказательств по делу. С другой стороны, данная тактика значительно подстегивает доносы по коррупционным схемам в обществе. Международная практика однозначно доказывает, что борьба с коррупцией, как «снежный ком»: чем дальше катится, тем сложнее тает! Разрешите Вам заметить, что данная практика, очень хороша именно в расследовании дел по коррупции, так как по другим видам преступлений, такой подход, не только сложен, но иногда просто не осуществим.

И подчеркиваю, подобная практика свойственна не только для Республики Молдова, но и для таких стран как США, Румыния, и многие другие.

4. Невозможно не заметить, что большинство звучных дел, которыми занимается сейчас руководимое Вами ведомство за последний год, это свежие преступления, а более старые, до 2015 года, отставлены на второй план. Журналисты могут допустить, что вы «разбираетесь» с теми, кто не внял предупреждениям о начале «шоковой терапии» и «генеральной уборке». Как Вы это прокомментируете?

- Значит, Вы упрекаете меня в том, что, якобы, мы оставили в тени тех, кто совершил коррупционные действия много лет назад? Не переживайте, до всех дойдет своя очередь! Интересно, а если бы мы начали с более старых преступлений, что бы Вы в этом случае нам предъявили? Что мы хотим переломить ход истории, или что? Я ведь выше подчеркнул, по любому делу имеются множество недовольных.

Согласен, Вы делаете соответствующие выводы, когда говорите что мы, в большинстве своем, занимаемся свежими преступлениями, несмотря на то, что расследуем и более «бородатыми» делами. На мой взгляд, все имеет свое логическое объяснение: с коррупцией необходимо бороться сегодня, в рядах тех, кто у власти, на должностях, для того, чтобы в будущем, дела пошли по чистому пути, в соответствии со своим нормальным ходом, после чего мы обратим «собственный взор» и на «архивы». В целом, осуществляется работа по всем направления, однако если говорить о существующем объеме, на одного прокурора, либо офицера, то он значителен, именно поэтому в приоритете работа с так называемыми «живыми делами».

Я взял на себя некоторые обязательства, и заявил, что страну ожидают резонансные дела, что, в общем-то, и происходит. Из общего числа дел отправленных в национальные судебные инстанции, составляющего 337, лишь 34 процента были начаты в 2015 году.

5. Кстати о сроках дела. НА момент Вашего прихода в руководство прокуратуры, самым громким было дело о банковском хищении. На сегодняшний день, создается впечатление, что данное производство замедлило свой ритм. Насколько это соответствует действительности, и как Вы объясните данный феномен?

- Это не так. К сожалению, это достаточно политизированная тема, и большинство ее обсуждающих предпочитают говорить об одном единственном деле, что не соответствует действительности. В своем обращении к Парламенту, в 2016 году, Генеральный Прокурор уже поднимал данный вопрос, и если Вы его внимательно пересмотрите, то не сможете не заметить, насколько точно он выразился о ходе расследования и сроках, которые оно занимает. Я не могу дать Вам определенного, полноценного ответа на вопрос, одной единственной фразой, именно поэтому понимаю, что для более глубокого анализа полученных результатов, необходимо отдельное обсуждение данного вопроса.

6. Не могу не задать Вам вопроса, ответ на который привлекает внимание множества стран, при упоминании названия Республика Молдова – так называемое дело «Ландромат». Как обстоят дела по вопросу сотрудничества с другими странами? Были ли повторены попытки обратиться к соответствующим органам в Российской Федерации, послед известной ноты протеста, подписанной председателем парламента и молдавским премьером?

- Во-первых, разрешите мне заявить, что по этому делу мы перешли ко второму этапу. Если до этого мы занимались исключительно государственными служащими и работниками финансовых учреждений исключительно в на территории Республики Молдова, включая судебную систему, то сейчас, мы перешли на новый уровень расследования, затрагивающий некие действия на международной арене, что в свою очередь подразумевает сотрудничество с многими государствами. Когда я говорю о международном уровне, это означает что речь идет о банковских переводах осуществленных компаниями, задействованными в данной схеме, плюс о конечных получателях этих денег. В данном контексте, я бы хотел сообщить Вам, что мы готовим все необходимые документы для обращения к коллегам в Федеральное Бюро Расследования, для оказания нам помощи в расследовании и определении этих конечных получателей. Украденные деньги были переведены в валюту США, американские доллары, что позволяет американским ведомствам с легкостью проследить и выявить их путь. Естественно, мы возлагаем большие надежды на взаимопонимание наших коллег и из других стран, но более полную оценку этому делу мы сможем сделать немного позже. Хочу заметить, что никаких обращений в адрес российский властей более сделано не было.

- Во-вторых. Позвольте Вам напомнить, что на первом этапе было завершено уголовное преследование, которое было передано на рассмотрение судебных органов, по обвинению 14 нынешних и бывших судей, а также, двух судебных исполнителей. В случае одного судьи и одного судебного исполнителя были выданы мандаты на международный розыск и арест, в связи с их бегством от органов следствия и правосудия. По этой же теме были переданы в судебные инстанции дела 4 сотрудников Национального Банка Молдовы, включая бывшего заместителя управляющего Нацбаком. Более того, мы значительно продвинулись по делам руководства Молдиндконбанка.

7.Насколько полезным станет для Вашего ведомства лишение депутатов парламента иммунитета?

- Любой иммунитет создает соответствующие сложности на пути уголовного расследования, ввиду того, что кроме необходимости разбирательства с доказательствами по виновности либо невиновности личности, в отношении отягощающих или облегчающих обстоятельств, относящихся к обоснованности применения превентивных мер, важно соблюдение процедуры лишения иммунитета и составления соответствующих документов.

На самом деле, если я отвечу Вам, «На данный момент очень своевременно», вы тотчас заявите о наличии дел против депутатов, и что, из-за этого, мы не можем продвинуться, в связи с наличием иммунитета. Если отвечу «Нет, не своевременно и бесполезно», Вы сможете подумать, что мы не занимаемся делами, в которых замешаны депутаты. Именно поэтому, я не стану отвечать на данный вопрос.

8. Год в новой должности и почти год, от когда Вы стали работать согласно положениям нового закона о прокуратуре (к разработке которого Вы приложили значительный личный вклад). Что идет и что тормозится? Последуют ли какие-либо изменения для улучшения закона? Если да, то, какие именно?

- Любой процесс может быть улучшен. Ведь не зря говорится, что совершенству предела нет. Мне думается, что необходимо еще некоторое время, для того, чтобы обозначить недостатки, либо, лучше сказать, для установления невозможности преодоления несовершенства законодательной базы, другими путями, нежели ее изменения. К примеру, если законом четко не регламентируются некие процедуры, необходимо разработать ведомственный документ, способный заполнить существующие пустоты. Тенденция по внесениям изменений в существующие, недавно принятые законы не является лучшим выходом, в связи с тем, что существует необходимость создания практики применения нового законодательного акта. Новый закон порождает новую интерпретацию по его применению, что потребует некоторого времени необходимого для его адаптации. Вам ведь знакомо выражение «Два юриста и три мнения».