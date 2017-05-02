Знаменитости Евровидение-2017: группа SunStroke Project провела первую репетицию в Киеве



Рейтинг от СМИ Выступление всех артистов просмотрели представители прессы. Представители масс-медиа выставили свои оценки.



На втором месте расположились представители Азербайджана с 65 баллами, а на третьем – Португалия с 64 баллами. В первом полуфинале выступят 18 стран. Группа SunStroke Project будет бороться за выход в финал с участниками из Албании, Армении, Австралии, Азербайджана, Бельгии, Грузии, Польши и других стран.



Букмекерская компания bwins выставила по конкурсу такой рейтинг: Швеция — 4.00 Португалия — 4.25 Греция — 6.00 Армения — 7.00 Певица Юлия Самойлова, архивное фото © Sputnik/ Alexey Filippov Россия официально отказалась от участия в "Евровидении" в Киеве Бельгия — 11.00 Австралия — 13.00 Азербайджан — 13.00 Молдова — 15.00 Финляндия — 21.00 Исландия — 21.00 Подготовка к конкурсу "Евровидение-2017" сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией.



Читать далее: Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре заявила, что глубоко сожалеет о том, что "Евровидение" используют для политических игр. Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их вместе, он не для того, чтобы настраивать их друг против друга", — заявила Делтенре. За всю историю конкурса не было случая, чтобы какую-то страну не допускали к конкурсу.



Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом. В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а Первый канал принял решение отказаться от трансляции "Евровидения — 2017". Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Финал конкурса пройдет в Киеве 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Оценки букмейкеровБукмекерская компания bwins выставила по конкурсу такой рейтинг: Швеция — 4.00 Португалия — 4.25 Греция — 6.00 Армения — 7.00 Певица Юлия Самойлова, архивное фото © Sputnik/ Alexey Filippov Россия официально отказалась от участия в "Евровидении" в Киеве Бельгия — 11.00 Австралия — 13.00 Азербайджан — 13.00 Молдова — 15.00 Финляндия — 21.00 Исландия — 21.00 Подготовка к конкурсу "Евровидение-2017" сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией.Читать далее: https://ru.sputnik.md/culture/20170502/12444651/evrovidenie-2017-skandaly-intrigi.html Таким образом был сформирован некий рейтинг. Лидером, по предпочтениям СМИ, оказался финский дуэт Norma John с 72 баллами в активе.На втором месте расположились представители Азербайджана с 65 баллами, а на третьем – Португалия с 64 баллами. В первом полуфинале выступят 18 стран. Группа SunStroke Project будет бороться за выход в финал с участниками из Албании, Армении, Австралии, Азербайджана, Бельгии, Грузии, Польши и других стран. В Киеве состоялись первые репетиции популярного конкурса "Евровидение-2017". Первую репетицию на сцене провела и молдавская группа SunStroke Project.Рейтинг от СМИ Выступление всех артистов просмотрели представители прессы. Представители масс-медиа выставили свои оценки.

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