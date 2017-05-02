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Общество
Обыски АП у таможенных брокеров, ПБОПОВД - проверяет столичных таксистов
02.05.2017

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры в сотрудничестве с Таможенной службой осуществляют десятки обысков в офисах компании предоставляющих услуги таможенных брокеров, заявили для DESCHIDE.MD источники, близкие к правоохранительным органам.

В это же время, Прокуратура по Борьбе с Организованной Преступностью и Особо Важным Делам осуществляет многочисленные обыски в офисах у коммерческих структур, предоставляющих услуги такси, в ходе расследования уголовного дела, открытого по фактам уклонения от уплаты налогов.

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